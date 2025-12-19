【高鐵產創園區5-3】台鐵、高鐵引領升級 苗栗火車頭園區成科技生活新亮點 15

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／苗栗報導

隨著高鐵苗栗站通車與高鐵產創園區逐步推動，苗栗正加速從傳統製造基地，轉型為結合科技、產業與生活機能的「科技生活基地」。縣府表示，苗栗並非捨棄既有產業，而是「站在巨人肩膀上」進行升級，憑藉深厚的精密製造與化工產業基礎，成功成為高科技供應鏈中不可或缺的一環，同時也為城市生活樣貌注入全新想像。

近年來，苗栗招商成果亮眼，累計投資金額已突破2,400億元，不僅承接桃竹苗大矽谷計畫外溢動能，聯發科、聯詠科技等科技大廠亦規劃進駐銅鑼科學園區。縣府指出，高鐵產創園區的推動，不只是產業布局，更是區位價值的全面重塑。透過高鐵一小時生活圈，苗栗成為串聯新竹與中台灣的「黃金門戶」，在樣品遞送、供應鏈對接與人才移動上，大幅提升效率，讓企業以更低成本取得更高效益。

廣告 廣告

在產業動能之外，苗栗也同步打造具指標性的生活與觀光亮點，其中「苗栗火車頭園區」成為結合鐵道文化、科技互動與親子體驗的重要場域。苗栗火車頭園區總監吳思嫻指出，園區內規劃多元展館，包含每日定時進行360度轉車秀的CT152轉車台展示館，讓民眾近距離感受鐵道工程之美；科技互動體驗區則融入石虎、油桐花等苗栗在地元素，透過數位配色與互動設計，拉近科技與文化的距離。列車展示館更收藏多輛已退役的經典列車，包含紅斑馬列車、美國製DT561蒸汽火車，以及罕見的65噸蒸汽吊車，成為鐵道迷不可錯過的珍貴景點。

吳思嫻表示，火車頭園區同時也鎖定親子族群，推出遊園小火車導覽，透過輕鬆有趣的方式，帶領遊客認識不同列車的歷史背景與文化意義。園區更以苗栗舊名「貓裏」為靈感，結合貓咪元素，打造特色嚕貓體驗，成為兼具療癒與教育意義的休憩空間，吸引不少家庭與年輕族群到訪。

吳思嫻指出，未來隨著高鐵產創園區成形，將可透過高鐵與台鐵雙鐵共構，串聯火車頭園區與周邊景點，讓來到苗栗的民眾不僅是通勤、投資，更願意停留、探索與消費。高鐵產業的進駐，也可望為園區帶來更多科技化應用與產業合作機會，讓鐵道文物與歷史以更創新的方式被看見。

縣府強調，苗栗未來定位不只是產業基地，而是一座適合人才、企業與家庭長期扎根的城市。透過穩定的水電資源、相對親民的土地成本、高效率的一站式行政服務，以及逐步完善的教育、居住與親子設施，苗栗正朝「青年科技家庭宜居城」邁進。從高鐵產創園區到火車頭園區的串聯發展，正是苗栗產業升級與生活轉型並進的最佳寫照。

縣府也誠摯邀請民眾與企業親自走訪苗栗，親身感受這座城市在產業、文化與生活層面的蛻變。苗栗不是從零開始，而是站在成熟產業基礎之上，迎向更具戰略價值與宜居魅力的未來。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者施建宏拍攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【高鐵產創園區5-4】高鐵串聯產業與生活 范頭家客家餐廳進駐產創園區 成苗栗新門戶的第一道風景

【高鐵產創園區5-5】高鐵生活圈帶動人口與消費力 范大哥餐館成在地美食新亮點

【文章轉載請註明出處】