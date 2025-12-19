【高鐵產創園區5-4】高鐵串聯產業與生活 范頭家客家餐廳進駐產創園區 成苗栗新門戶的第一道風景 11

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／苗栗報導

隨著高鐵苗栗站通車與高鐵產創園區逐步成形，苗栗正從傳統製造基地，邁向結合科技產業與宜居生活的新階段。高鐵帶來的人流與產業動能，不僅改變產業結構，也為在地文化與餐飲品牌創造嶄新舞台，讓苗栗的第一印象，從交通門戶開始被重新定義。

位於高鐵特區的新港地區，范頭家客家餐廳成為最具代表性的在地品牌之一。范頭家客家餐廳老闆范文馨表示，范頭家源自頭份，十三年前在尚順商圈落腳，歷經西餐品牌轉型後，最終回歸並專注於客家料理，並以「創意客家菜」作為品牌定位，持續將苗栗在地飲食文化以不同形式呈現。

范文馨指出，范頭家一路走來，始終以苗栗為根，先是在苗栗市玉清路一帶成立餐廳，結合稻田與農業意象，將家族自日治時期流傳至今的家宴菜色重新鋪陳，讓料理不只是味道，更是一段家族與地方的記憶。隨著高鐵苗栗站啟用，他與團隊認為，高鐵特區將成為旅客踏入苗栗的第一個入口，因此選擇進駐新港，希望讓客家料理成為外地旅客認識苗栗的第一道風景。

「這裡不只是一間餐廳，而是苗栗的門面。」范文馨形容，高鐵與台鐵雙鐵共構，讓來到苗栗的旅客，無論是觀光、商務或返鄉，都能在最從容的節奏中停留用餐，帶著對苗栗的美好印象離開。他也笑說，過去常遇到外地貴賓用餐到一半，卻得匆忙趕高鐵，現在把餐廳開在高鐵旁，正是希望把苗栗人「好客、捨不得客人餓著離開」的精神，在這個門戶延續下去。

在料理呈現上，范頭家強調「用現代方式，說客家的故事」。范文馨認為，客家並非單一族群，而是一種因遷徙而形成的生活方式，因此客家菜也不該被框限在傳統辦桌或鄉村印象中。范頭家以現代化空間設計與烹調技法，重新詮釋客家料理，保留經典風味，同時減油、減鹹，貼近現代健康飲食需求，讓更多年輕族群與外地客人願意走進客家餐廳。

范頭家的菜單，幾乎就是一張苗栗物產地圖。范文馨分享，餐廳長期與苗栗在地小農合作，從產地到餐桌，將當季、當令的食材直接端上餐桌。像是需經多道工序、自然發酵的福菜，公館芋頭製成的芋香糕，或以新鮮蘿蔔乾、老菜脯與雞湯結合的「三代同堂雞湯」，每一道菜背後，都是農民的生活故事與時間累積的風味。

他也提到，團隊常主動走入產地拍攝、記錄小農的耕作與製作過程，希望讓客人不只是「吃一道菜」，而是理解苗栗農村如何在土地上花費心力，保存食物、延續風味。對范頭家而言，每一桌料理，都是一段關於苗栗的故事集合。

談到未來，范文馨期待高鐵產創園區能吸引更多科技人才、商務客與旅遊團體，讓苗栗成為「願意停下來的城市」。他也呼籲旅行業者將高鐵苗栗站視為探索苗栗的第一站，從這裡出發，串聯山線、海線與客庄文化，讓更多人真正走進苗栗、認識苗栗。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者施建宏拍攝

