【高鐵產創園區5-5】高鐵生活圈帶動人口與消費力 范大哥餐館成在地美食新亮點

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／苗栗報導

隨著苗栗高鐵站通車及高鐵產創園區推動，苗栗正從過往的傳統製造基地，加速轉型為結合科技產業與宜居生活的嶄新城市。縣府近年積極配合「桃竹苗大矽谷計畫」，吸引科技大廠進駐，重塑區位價值，也同步帶動周邊居住、消費與服務產業發展，讓在地產業迎來全新機會。

在這波轉型浪潮中，位於苗栗公館、鄰近交流道的在地老字號「范大哥餐館」，正成為高鐵生活圈與科技園區外溢效應下，最直接受惠的在地餐飲代表之一。

范大哥餐酒館負責人徐文芳表示，餐廳主打苗栗在地客家料理，像是客家封肉、客家小炒，都是許多老饕指定必點的經典菜色；同時也能依照客人需求設計客製化桌菜。近年來，餐廳更推出野生鱸鰻料理，包含乾煎、四川水煮，甚至將鱸鰻菲力切片做成涮涮鍋，深受饕客喜愛，搭配自家頗具口碑的燒烤料理，逐漸打出差異化特色。

徐文芳指出，過去苗栗沒有高鐵，無論是人員往返或企業運輸，都相對耗時；如今高鐵通車後，北中一小時生活圈成形，讓「住在苗栗、工作在新竹或台中」成為可行的日常，也讓高鐵站周邊住宅、商業與產業逐步聚集，帶動人口與消費力成長。

「從高鐵站或銅鑼科學園區開車過來，大概十五到三十分鐘就能到，距離其實非常近。」徐文芳說，隨著產創園區推動，科技人才、外籍工程師與觀光客陸續進入苗栗，餐飲業正站在第一線迎接新客群。

為因應國際化需求，范大哥餐館近年也主動升級服務，包括製作英文菜單、餐點說明小卡，並聘請英語流利的華僑員工，協助外籍工程師點餐與介紹菜色，降低語言隔閡。徐文芳分享，過去曾接待來自美國、韓國等國家的客人，甚至依照來賓背景，搭配部分異國料理，再結合客家小炒、封肉等在地菜色，讓外國客人透過餐桌認識苗栗的客家文化。

徐文芳認為，科技產業帶來的不只是工作機會，而是一整套新的生活需求。未來除了內用聚餐，企業外送、園區訂餐、特色餐盒與伴手禮，都是餐飲業可開發的新市場。「傳統味道不會被取代，只要在品質、品牌與服務上做升級，就有機會成為科技族群的日常選擇。」

她也提到，餐廳周邊本就鄰近中平、中興、銅鑼等工業區，車程僅十到二十分鐘，未來隨著高鐵產創園區成形，企業進駐增加，勢必進一步帶動來客數，為在地餐飲注入穩定成長動能。

在苗栗邁向「科技＋生活基地」的過程中，高鐵產創園區不僅成為產業升級引擎，也讓像范大哥餐館這樣深耕地方的業者，有機會把客家料理推向更寬廣的舞台。透過交通、產業與生活機能的串連，苗栗正逐步展現兼具科技競爭力與在地文化溫度的全新城市樣貌。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者施建宏拍攝

