高鐵產專區鍾東錦稱標售有解

苗栗縣議會縣政總質詢議程，昨（三）日由張顧礫、黃芳椿及曾美露三人質詢，分別關注增闢台六十一線房裡交流道、一一九線後續拓寬、漁港淤沙整治等熱門議題。縣長鍾東錦率局處長答詢時，以愉悅心情捎來佳音，指後龍高鐵產業專區縣有地，經與內政部地政司溝通後，已同意縣府可自行標售，除指示工商處進行精緻規畫外，另藉二○二七年台灣燈會熱潮，盼吸引大型的優質廠商投標。

昨日縣政總質詢過程提及後龍高鐵產業專區標售案，縣長鍾東錦答詢表示，這兩塊面積約七點三公頃的縣有地，坐落在苗栗的門面，地方期待盡快開發已久，唯先後標售四十二次均告流標，一直備受民代和地方關注；在內政部長劉世芳出席義消體技能競賽時，他就強烈反映地政司卡關不合情理，經說明並積極爭取後，劉允全力協助。

縣長鍾東錦表示，感謝內政部來函表示同意產專區可由縣府自行標售，畢竟這些土地是經過重劃後，由縣府花了很多錢換回來的土地。鍾東錦說，有了地政司的同意函，他立即指示工商發展處再做更精緻的規畫，因為偌大產專區除非很大型像是輝達或群聯規模的公司，如願意用來設立總部，自然容易標售。

然而，以後龍和鄰近鄉鎮市的人口和消費能力，要規畫百貨公司或飯店恐怕不容易，因此，縣府將進一步討論並設法提高廠商投標意願。鍾東錦說，縣府當然要擴大宣傳這塊產業專區的優點和知名度，初步計畫利用主辦二○二七年台灣燈會時，將產專區規畫為燈會的主燈區，同時對企業界公告周知，以吸引企業廠商進駐。

昨日率先質詢的是通苑地區的縣議員張顧礫，砲轟交通部對台六十一線房裡交流道的承諾跳票，讓地方苦等、失望八年，希望縣府積極協調早日落實，不要再等八年；他另關心苑裡漁港因東北季風吹襲造成淤積，淤沙甚至影響社區及西濱快速道路安全；對此，交通工務處長古明弘指出，房裡交流道工程因交通部與公路局以用地取得及連絡道等問題，將計畫案退回，縣府會持續與台中市政府和交通部協調溝通。農業處長陳樹義針對漁港淤沙問題表示，除爭取漁業署調整補助清淤經費的時間，也積極爭取經費施設砂腸袋阻絕海沙向外淤積，方便魚汛期船隻進出。

縣議員黃芳椿接著質詢苗一一九線的後續拓寬工程，台十三線銅鑼、三義段拓寬時程及苗一二八線標線改善等，部分工程牽涉到用地取得爭議，他願居間協調全力協助解決。縣長鍾東錦樂見道路拓寬後，有助打開交通瓶頸正如打通任督二脈，苗一一九線部分，將採分段逐年方式辦理拓寬。