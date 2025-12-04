高鐵異常事件頻生 交長撂重話：安全系統須令人百分百信任

台灣高鐵近期行車異常事件攀升，對此，交通部長陳世凱今天(4日)在立法院交通委員會答詢時表示，交通部已請鐵道局「很專注地」與高鐵公司研商，畢竟高鐵車速這麼快，所有安全系統都必須令人百分之百信任。

民進黨立委李昆澤4日在立法院交通委員會指出，台灣高鐵現在每日運量已高達21.5萬人次，旅客越來越多，但行車異常事件也日益攀升，包括近期11月28日125車次在快到台中站時，主變電站電力壓降；12月2日又發生通訊系統異常，雖啟動備援機制，仍導致4班次延誤30分鐘以上，影響超過2千人。

李昆澤質疑去年整年高鐵行車異常事件是25件，但今年截至12月初已達40件，顯示這已非個別事件，­而是高鐵的行車安全出現系統性或結構性問題，他認為交通部應督促鐵道局及高鐵公司維護基本的行車安全。

對此，交通部長陳世凱答詢時表示，交通部確實注意到高鐵公司先後在2023年出現36件異常事件、去年27件、今年則已達40件，推測這可能涉及高鐵已營運20年，有些系統必須更新或加強維修，因此他已請鐵道局「很專注地」與高鐵公司研商相關議題。他說：『(原音)我們近期已經請鐵道局很專注地跟高鐵公司來研討跟研商這個議題，因為這個延誤的狀況越來越多，是我們很擔心的，一方面是時間上可能會拖延到、影響到民眾行的權利；二方面，我們也擔心是安全上面會不會有其他的疑慮。所以高鐵的車速這麼快的狀況底下，我們認為所有安全的系統跟所有的電控系統跟維修系統都必須要完備，也必須要有百分之百令人信任。』

根據規劃，高鐵引進的第一組新世代列車將於明年8月運抵台灣，並於2027年下半年正式投入營運，預估12組新車在2028年全數投入營運後，尖峰發車能力可較現行提升25%；同時，左營基地也正在增建第二檢修廠駐車及維修空間，高雄燕巢總機廠也將同步調整擴建。不過，儘管如此，該如何在這1、2年的新舊交接期持續維持高鐵的信譽，將是今年6月才走馬上任的高鐵董座史哲當前最重要的挑戰。