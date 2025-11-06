高鐵祭新規防浪費11/10上路 每月6萬空位原因曝光

台灣高鐵為了解決對號座空位浪費狀況，今（6）日宣布從11月10日起，將進一步落實對號座旅客提前1小時以上搭車需先換票的規定，以避免座位浪費，保障其他旅客購票權益。高鐵統計指出，未通過自動驗票閘門查驗的對號座旅客，每日造成約2,000多個座位空置，累計每月超過60,000個座位無法使用。

未換票提前搭車現象嚴重

台灣高鐵表示，對號座旅客若提前搭車卻未先換票，將造成座位浪費，影響其他有購票需求的旅客權益。高鐵呼籲，旅客發揮同理心，提前搭車前務必先完成換票程序，使空位得以釋出給其他需要的旅客。

各車站設快速換票窗口

為方便旅客，高鐵在實施初期，各車站將設置特定窗口提供快速換票服務，縮短等待時間。持手機票證的旅客可直接於窗口換票，或使用手機退票並重購，操作更為便利。若旅客遇特殊因素，如緊急醫療或家人突發狀況，也可主動告知車站人員，將獲積極協助處理。

新制細節：提早1小時以上乘車即須換票

根據高鐵《旅客運送契約》第17條規定，「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」。目前自動驗票閘門開放對號座旅客，可於發車前1小時進站，若需提前搭乘其他車次，應保證距原購車次發車時間超過1小時，以便有足夠時間完成換票。



高鐵早期曾提供對號座旅客免換票，經人工閘門查驗進站的權宜措施，但觀察發現假日及疏運期間，提前搭車且未換票現象頻繁，造成座位浪費並影響整體乘車品質。高鐵重申，對號座旅客如需提前超過1小時進站，請務必先行換票，以確保自身及其他旅客權益。