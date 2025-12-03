高鐵站務員起薪36500挨批低薪 六年員工曝真相
隨著年關將至，不少人動起年後轉職的念頭，一名網友分享看到台灣高鐵徵才資訊，認為站務員起薪僅36500元太低，對應現今高物價之下真的很慘，結果釣出現任員工解答，新進員工只要願意加班，月領上看5萬，另外近兩年年終還有6個月。
一名網友在Threads上分享台灣高鐵招募站務員，要求英文聽說讀寫能力中等以上，不過起薪只有36500元，認為這樣的薪水對應現在的物價真的很慘，好奇「為什麼年輕人願意在台灣高鐵上班？」
貼文引起眾人熱議，「低薪的台灣，重點是車上還有很多奧客在亂」、「可悲的是高鐵大概是交通相關產業薪水最好的了」、「雖然要輪班但對想以家庭為重的人，相比其他工作還是比較友善的」、「聽說常態4萬多到5萬（加班）」、「就算沒賺也會有年終怎麼會不好，鐵飯碗」、「這樣叫慘？要不要看一下捷運台鐵」。
也有現任高鐵員工回覆分享新進同仁薪資範圍，只要多加班就能衝高收入，「不喜歡衝時數的同事(8小俱樂部)，每個月大概40K~43K，喜歡衝時數的同事(9~10小狂人)，每個月大概45K~50K」。
該員工透露已做6年多，薪資加津貼、加班費每月實領75K，至於年終獎金這兩年都有6個月，最有感福利則是員工搭高鐵銅板價，以及搭高鐵上下班通勤免費。
