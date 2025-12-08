高鐵站務員起薪36K被酸爆！資深員工揭密：年終爽拿6個月

一名網友近日看到台灣高鐵釋出的徵才資訊，發現站務員的起薪僅36500元，認為以當前高物價環境來說並不吸引人。貼文一出立刻引發討論，不少人直呼薪水真的偏低，不過有在職六年的員工透露，實際月領可達75000元，近兩年的年終更多達6個月。

一名網友近日看到台灣高鐵釋出的徵才資訊，發現站務員的起薪僅36500元。（示意圖／中天新聞）

原PO在Threads上發文表示，無意間看到高鐵站務員徵才資訊，對於起薪僅36500元卻要求中等以上的英文聽說讀寫能力感到不可置信，他直呼「薪水也太慘了吧」，認為這樣的待遇難以應付高漲的物價，好奇為何仍有年輕人願意投入。

貼文曝光後引發熱議，網友指出「鼎泰豐的薪水都比他們還香，但好處是休假他們可以無限搭乘」、「比我想像的少很多耶」、「這個鳥薪水還要輪班，還要品質超好，我的天」、「高鐵大概是交通相關產業薪水最好的了」、「奧客很多是缺點」。

對此，一名現任高鐵員工跳出來解答，36500元只是基本起薪，另有約3000元的輪班津貼，加上國定假日、休息日出勤、加班費等，「新人起薪落差其實與是否加班大有關係，不太加班的同事，每月大概40K到43K；願意加班的人，一個月45K到50K不成問題。」

這名已服務超過六年的員工也透露，自己的薪水加計各種津貼與加班費後，每月大約能領到75000元。此外，高鐵近兩年年終都發出約6個月，讓不少員工相當滿意。他也提到，最實用的福利之一，就是員工可以用銅板價搭高鐵，上下班通勤還能免費。

