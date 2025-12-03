高鐵站務員「新鮮人起薪36.5K」挨網轟太少 前員工：加津貼破4萬
高鐵近期大舉徵才，站務員起薪3萬6500元引發網友熱議，質疑在物價高漲下是否足夠。實際查看官網發現，薪資尚未包含各式津貼、獎金，前員工指出加總後平均可達4萬元以上，若輪班較多甚至可達5萬元，年資六七年更可超過6萬元。年底將至，加薪話題受關注，金管會點名金融三業前10月稅前盈餘達8426.2億元，呼籲企業應加碼基層福利，也有多家企業已宣布明年加薪計畫。
高鐵近期開出79個職缺進行大規模徵才，其中站務員起薪3萬6500元的條件引起民眾討論。有網友發文表示，高鐵站務人員雖然英文要求中等以上，薪水卻只有36.5K，認為對應現在的物價實在不太夠。實際查看，確實有語言能力要求，但也明確註明薪資不包含津貼加給和獎金。對此，有民眾表示「還滿OK的」，但也有人認為「應該要5萬吧，如果要日夜輪替的話」，意見不一。有人覺得可以接受，也有人認為工作太過辛苦。
曾在高鐵工作的前員工分享，3萬6500元只是新鮮人的基本起薪，不包含績效獎金。若加總後，至少可領14個月，平均4萬起跳，福利也算好。若輪班較多，甚至可以領到5萬元，年資六七年的員工已經加薪超過6萬元。有民眾對此表示：「如果大學新鮮人這樣，我覺得還行啦，可能我剛畢業的時候起薪很低，所以我覺得還行。」
隨著年末到來，加薪話題受到廣泛關注。金管會統計，金融三業今年前10月稅前盈餘達8426.2億元。金管會主委彭金隆呼籲，支持金融業對基層員工進行加薪。目前已有企業確定明年加薪計畫，如中華電信宣布明年每位員工加薪3900元，還加碼4天有薪假。餐飲業的饗賓集團則將新人起薪提高至至少36000元。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，調薪通常會在第四季公布明年度的調薪計畫，以上市櫃公司來說，實際調薪的月份通常在每年的4至7月。人力銀行進一步分析，除了科技、金融等營收和前景好的產業外，缺工嚴重的醫療產業、餐飲旅宿等服務業也有望加薪，民眾可以稍微期待一下。
