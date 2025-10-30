高鐵站叫Uber也能拿好康！爽得200點TGo 再抽1600元等值車票

記者李育道／台北報導

Uber 再次與台灣高鐵合作，為 Uber App 及高鐵用戶提供更多乘車優惠活動。（圖／Uber提供）

隨著年底旅遊旺季逼近，高鐵站旅客叫車需求明顯成長。Uber今(30)日宣布攜手台灣高鐵，推出「TGo 點數回饋活動」，即日起使用Uber App前往或離開指定高鐵站，即可獲得單趟100點TGo點數回饋，Uber會員可享200點回饋，還可抽最高800點點數，折抵價值1600元的高鐵車票。

Uber數據顯示，在高鐵站接駁的行程中，7至8月暑假期間的叫車需求成長約40%。去年Uber與台灣高鐵展開TGo點數回饋合作方案後，使用Uber App完成高鐵站接駁行程表現亮眼，其中高鐵「台中站」更位居行程數之冠。此外，透過平台數據亦可觀察出，無論是暑假旅遊旺季或是3至4天的短連假期間，都會帶動國內旅遊趨勢，進而推升高鐵站接駁行程需求。

使用 Uber App 完成指定高鐵站行程，單趟享 100 點 TGo 點數回饋，更有機會抽中 8,000 點 TGo 點數。（圖／Uber提供）

瞄準商機，Uber攜手高鐵祭出點數優惠，即日起至12月31日止，乘客完成兩步驟即可享有TGo點數回饋，「步驟一」輸入優惠序號TGOTRAVEL，「步驟二」為完成指定高鐵站行程，一般用戶每趟可獲100 點TGo點數，Uber One會員則可獲200點TGo點數及最高5% Uber One點數回饋，TGo點數數量有限，兌完為止。此外，11月9日前完成指定行程的乘客，每周有機會抽中8000點TGo點數，可折抵約1600元高鐵票價。

Uber 台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示「隨著年底旅遊旺季來臨，加上即將到來的跨年及新年假期，我們預期消費者對於高鐵站接駁叫車的需求將持續上升。Uber App 長期致力於為台灣消費者打造更智慧便捷的出行體驗，今年我們持續這項合作，透過結合台灣高鐵的 TGo 會員生態圈，我們也期待未來能與台灣高鐵探索更多元、更深入的合作模式，共同推動更多元全面的便利交通和生活體驗。」

