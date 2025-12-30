高鐵站爆走！男星失控「抓粉絲頭、摔手機」畫面流出 經紀公司回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

靈超遭爆失控打女粉絲。（圖／翻攝自微博）

24歲中國男星靈超曾參加選秀節目《偶像練習生》嶄露頭角，後續成為經紀公司推出的男團「ONER」成員，帥氣的外型吸引許多粉絲喜愛。近日，微博一則「靈超機場打粉絲」的關鍵字登上熱搜，還附上他失控動手的畫面，對此，經紀公司也回應了。

綜合陸媒報導，靈超在相關爆料影片中，疑似受不了女粉近距離拍攝，竟失控出手打掉女子的手機，隨後又疑似有動手拽該名女子的舉動，推擠之際造成女子摔倒在地，畫面也掀起不少網友討論。

廣告 廣告

後續，靈超經紀公司「坤音娛樂」做出回應，證實的確發生搶奪手機行為，事發地點位於高鐵站，不過否認靈超毆打女粉，強調該名女子是私生飯，已有多次騷擾行為，後續雙方也針對手機螢幕摔壞而協商賠償，部分網友見狀則表示私生飯偷拍本來就是不對的行為，但同時也有其他網友認為「動手打人就是不對，不管什麼理由」、「情緒管理須加強」。

靈超為中國男團「ONER」成員。（圖／翻攝自微博）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

曹西平驟逝！王瞳曝3年前「驚人巧合」：若見到艾成可以一起唱歌跳舞

工作排滿滿！31歲男星爆「突發性耳聾」緊急入院 公司證實曝現況

一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

大咖女星爆不倫戀！電梯激戰人夫畫面被公開 她道歉證實退出節目

