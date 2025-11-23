高鐵站驚魂！大冠鷲猛撞落地玻璃 昏厥醒來再撞

嘉義高鐵站出現一隻迷路的大冠鷲不明原因竟然猛烈撞擊落地玻璃。（圖／東森新聞）





嘉義高鐵站週日上午出現驚悚一幕，一隻迷路的大冠鷲，不明原因竟然猛烈撞擊落地玻璃，撞擊後暈了過去，當抓捕人員靠近時，牠被嚇醒再度撞玻璃，圍觀旅客都嚇了一跳，不過就在抓捕人員要將這隻大冠鷲，接手給縣府救援小組時，牠趁機飛走，因此還來不及查看牠的傷勢，對此專家表示，可能是身體不適，才會誤闖建築物。

嘉義高鐵站有旅客目擊大冠鷲撞擊落地玻璃，一動不動似乎昏了過去，專業抓捕人員一靠近，突然。高鐵旅客：「啊！！！」

大冠鷲再度撞擊玻璃，現場圍觀民眾驚聲尖叫，這時候抓捕人員要大家退後，不要引起牠的恐慌，抓準時機拿網子上前抓捕。高鐵旅客vs.抓捕人員：「小心喔小心喔，小心小心，不要讓牠進去，不要讓牠進去，這個門先關起來。」

眾人小心翼翼終於成功抓到這隻大冠鷲，牠怎麼會撞進高鐵站，這麼大力撞擊玻璃，有沒有受傷呢，這一切得不到答案，因為就在縣府野生動物救援小組，接手的過程當中，大冠鷲直接飛走了。

目擊民眾vs.記者：「想說一開始，不知道是發生什麼事，後來看到原來是，在捕捉一隻很特別一隻大隻的鳥，（你以前有沒有看到大冠鷲），沒有餒很特別。」

事發在23號上午，嘉義高鐵站位在太保，平時棲息在山區的大冠鷲，偶爾也會出沒在這，大冠鷲是台灣常見的猛禽，屬於保育類，突然闖進大型建築物，動物專家也覺得很奇怪。

嘉義大學生物資源學系老師蔡若詩：「高鐵是一個人的建築物，所以牠會出現在那個地方，其實會是比較奇怪的，可能的原因，第一個有可能是，牠的身體虛弱，所以才會飛到一個，牠本來不太會出沒的地方，當然另外一個可能就是，牠在飛行的過程中間，因為有大片的玻璃，所以牠沒有辦法判斷說，這是一個建築物，導致牠不小心撞上去。」

這隻迷路的大冠鷲究竟是身體出狀況，還是飛行時判斷錯誤，目前已無從得知，禮拜日高鐵站人潮眾多，這突如其來的意外插曲，讓旅客們都嚇出一身冷汗。

