高鐵第二檢修廠上梁 陳其邁：帶動高雄軌道產業升級

台灣高鐵28日舉行第二檢修廠上梁典禮，高雄市長陳其邁、交通部長陳世凱與台灣高鐵公司董事長史哲等人共同出席，主持祈福儀式，祈求工程平安順利。陳其邁表示，高鐵長期深耕台灣、深受民眾信賴，第二檢修廠完工啟用後，不僅可強化整體維修量能與服務品質，也將進一步帶動高雄軌道維修及相關產業發展，提升南部軌道產業鏈的整體競爭力。

↑圖說：陳其邁出席高鐵第二檢修廠上梁儀式，表示未來檢修廠將帶動高雄軌道產業鏈及周邊產業整體量能。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁指出，隨著高鐵預計於今年8月引進N700ST新型列車，運量與維修需求持續增加，第二檢修廠的建置展現高鐵深耕南部、落實永續經營的決心。他也肯定董事長史哲的領導，持續推動以人為本的服務精神，並透過大數據分析與精準調度，配合大型活動需求彈性加開班次，讓高雄演唱會與大型活動的交通疏運更加順暢有效。

陳其邁分享，高雄近年大型演唱會經濟蓬勃發展，平均留宿率約七成、停留時間約23小時，曾在單日同時舉辦多場大型演唱會，創下15萬人到訪紀錄。龐大人潮的交通調度，仰賴高鐵、台鐵及捷運等軌道系統全面支援，不僅確保活動順利進行，也有效帶動城市觀光與經濟成長。

他回顧高鐵發展歷程，從早年面臨質疑，到如今成為國際永續評比肯定的企業，以高準點率與高服務品質獲得社會高度認同，實屬不易；並以高雄輕軌為例指出，當年建設同樣歷經爭議，如今年運量已突破1330萬人次，顯示台灣交通建設與軌道產業是長期累積、逐步開花結果的成果。

↑圖說：陳其邁強調輕軌年運量已創下1,330萬人次新高。（圖片來源：高雄市政府提供）

台灣高鐵公司表示，N700ST新世代列車係參考日本最新N700S車種打造，共規劃12組專屬列車，首部新車將於今年7月在日本出廠，8月運抵台灣。位於左營基地的第二車輛檢修廠則於2024年1月動工，建築全長350公尺、寬42.1公尺、高24公尺，總面積約2.4萬平方公尺，未來隨著檢修廠完工啟用，高鐵列車維修量能與駐車組數將同步提升。

高鐵公司進一步指出，第二檢修廠已取得綠建築合格級證書，施工過程大量採用低碳建材與節能設備，並規劃屋頂設置太陽能板、導入廢水回收再利用系統。完工後，該基地將成為台灣高鐵首座取得綠建築認證的維修基地，具體落實企業社會責任與永續經營目標。

