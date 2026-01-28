高鐵第二檢修廠上梁 陳其邁：強化維修量能 帶動高雄軌道產業升級

（圖／高雄市府新聞局）





台灣高鐵28日舉行第二檢修廠上梁典禮，高雄市長陳其邁與交通部長陳世凱、台灣高鐵公司董事長史哲等人共同主持祈福儀式，祈求工程平安順利。陳其邁表示，高鐵深耕台灣、深受民眾信賴，第二檢修廠啟用後，除有助強化高鐵整體服務品質，更可進一步帶動軌道維修與相關產業發展，提升高雄軌道產業鏈整體量能。

陳其邁指出，高鐵將於今年8月引進N700ST新型列車，運量與維修需求持續提升，第二檢修廠建置展現高鐵深耕南部、落實永續經營的決心。他感謝並肯定史哲董事長，領導高鐵持續推動以人為本的服務精神，透過大數據與精準調度，配合大型活動需求彈性加開班次，讓高雄演唱會交通疏運更加有效率。

陳其邁分享，高雄近年大型演唱會蓬勃發展，平均留宿率約七成，停留時間約23小時，單日同時在高雄舉辦多場大型演唱會，曾創下15萬人紀錄，交通疏運仰賴高鐵、台鐵及捷運等軌道系統全面支援，有效帶動城市觀光與經濟成長。

他回顧，高鐵從早年被質疑到如今成為國際永續評比肯定的企業，以高準點率及高服務品質深獲民眾肯定，實屬不易，並提及高雄輕軌發展成果，提到過去在建設時同樣受到質疑，但如今輕軌年運量已創下1330萬人次新高，這些都是台灣交通建設及軌道產業長期累積的成果。

台灣高鐵參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月於日本出廠，預計8月運抵台灣；左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程於2024年1月動工，全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，高鐵列車維修量能與駐車組數未來也將隨檢修廠完工啟用後提升。

















































































高鐵公司說明，車輛檢修廠取得綠建築合格級證書，興建過程大量採用低碳建材與設備，規劃屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將成為台灣高鐵首座取得綠建築認證的基地，落實企業社會責任與永續經營目標

