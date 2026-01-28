高鐵第二檢修廠上梁 陳其邁：強化維修量能 推動高雄軌道產業升級

▲陳其邁出席高鐵第二檢修廠上梁儀式，表示高鐵深耕台灣、深受民眾信賴，未來檢修廠將帶動高雄軌道產業鏈及周邊產業整體量能。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣高鐵今（28）日於左營基地舉行第二車輛檢修廠上梁典禮，高雄市長陳其邁與交通部長陳世凱、台灣高鐵公司董事長史哲等人共同主持祈福儀式，祝禱工程順利圓滿。陳其邁表示，第二檢修廠完工啟用後，將有效提升高鐵維修與服務量能，不僅強化整體營運韌性，也有助帶動高雄軌道維修及相關產業發展，推升在地軌道產業鏈升級。

▲陳其邁肯定史哲擔任副市長期間，對高雄軌道建設各項重大貢獻，強調輕軌年運量已創下1,330萬人次新高，擺脫過去刻板印象。

廣告 廣告

陳其邁指出，隨著高鐵將於今年8月引進新世代N700ST列車，運量與維修需求持續成長，第二檢修廠的建置，展現高鐵深耕南部、落實永續經營的長期承諾。他也肯定高鐵團隊在史哲董事長帶領下，持續以人為本優化服務，善用大數據分析與精準調度，配合大型活動彈性加開班次，讓高雄在演唱會等大型活動期間的交通疏運更為順暢。

陳其邁分享，高雄近年演唱會經濟蓬勃發展，平均留宿率約七成、停留時間達23小時，單日多場大型演出曾吸引超過15萬人次湧入，仰賴高鐵、台鐵及捷運等軌道系統全力支援，成功帶動城市觀光與整體經濟成長。他強調，完善的軌道運輸是城市競爭力的關鍵基礎。

回顧高鐵發展歷程，陳其邁表示，高鐵從早期備受質疑，到如今以高準點率與服務品質獲得國際永續評比肯定，是台灣交通建設長期累積的成果；高雄輕軌亦歷經相同考驗，如今年運量已突破1330萬人次，顯示軌道建設對城市發展的深遠影響。

台灣高鐵表示，第二車輛檢修廠全長350公尺，總面積約2.4萬平方公尺，完工後將大幅提升列車維修與駐車量能。工程並取得綠建築合格級證書，廣泛採用低碳建材，設置太陽能板及廢水回收系統，未來將成為高鐵首座取得綠建築認證的基地，落實企業社會責任與永續經營目標。（圖╱記者王苡蘋翻攝）