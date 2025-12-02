高鐵系統異常修復完成！ 業者：影響2000人依運送契約退費

台灣高鐵今日上午發生通訊系統異常。（示意圖／報系資料照）

台灣高鐵今（2）日上午9時19分突然發生通訊系統異常，造成4班次延誤30分鐘以上，影響人數約2000人。稍早台灣高鐵表示，通訊系統異常已修復完成，各車次逐步恢復準點運行；受影響旅客將依照旅客運送契約辦理退費，搭乘列車抵達目的地車站時間較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上，退還實收票價50%。

不少乘客今日上午在網路上發文哀號，指搭乘高鐵時出現突然停車的狀況，甚至有乘客表示「列車臨時停在隧道內」；也有人表示，發車一小段就突然急停，不知道詳細原因是什麼，車上廣播稱「因通訊系統異常，本列車臨時停車。」

廣告 廣告

此後高鐵啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，，影響路段含南港至左營全線。高鐵當時指出，全線列車依班表維持營運，但受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤，也有民眾表示停了快25分鐘不動。

稍早經派員全力搶修後，高鐵公司說明，高鐵已於10時49分修復完成，各車次將逐步恢復準點運行，對受影響旅客表達誠摯歉意。

高鐵公司表示，此事件發生後，第一時間即於企業網站公告異常訊息，並在各車站加強廣播並增派人力，協助旅客乘車，共造成4班次延誤30分鐘以上，影響約2000人。

針對受影響旅客權益，高鐵公司指出，將依照旅客運送契約辦理退費，除優惠活動另有規定者外，旅客搭乘列車抵達目的地車站時間，較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上、未滿60分鐘時，退還實收票價之50%；遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。造成旅客不便，敬請見諒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星

新竹BMW暴衝撞4機車！1人被壓車底 「10多名路人徒手抬車」熱心救援

蘇丹紅還魂1／胡椒也染紅！全台最大香料業者8度違規 換名復活繼續賺