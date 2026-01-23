高鐵總獎金上看7個月！ 資深員工曝優渥福利：能安心休息





台灣高鐵近日公布2025年員工獎金方案，含年終獎金、績效獎金及營運激勵金等，全年總獎金約7個月薪資，引發關注。一名資深高鐵員工分享實際薪資結構與福利，引發熱議。

一名在高鐵任職超過7年的站務人員也在論壇Dcard發文，表示網路上查到的高鐵薪資福利相關資訊，大多是早期的舊聞，當年的福利跟勞動環境還沒有現在友善，自己願意分享最新的2025年在高鐵上班的待遇與福利。他指出，高鐵站務薪資結構包含本薪、伙食津貼、輪班津貼、雙週加班費及國定假日加班費等，其中雙週加班費以時薪兩倍計算，工作中休息的一個小時也有算入工時支薪，都優於勞基法規定。此外，春節期間另有出勤補助，過年若全數上班，單月收入有機會大幅提升。以往外界常誤以為站務員月薪僅3萬5千元，其實這只為新進人員的「底薪」，沒有計入輪班津貼、加班費與各項補助。若加上這些，正常排班的一般新人實領薪資大多可超過4萬元；如果遇上國定假日或報名休息日出勤，收入還可以再提高。

廣告 廣告

▼一名在高鐵任職超過7年的站務人員發文，分享高鐵最新的薪資福利資訊。（示意圖／取自Pexels）

他以自己的7年多的年資為例說明，因為入職後職等有晉升，加上調過幾次薪（考績中上），底薪目前已調至4萬6千元，遇上國定假日較多的月份，月薪平均可達5萬5千元至5萬8千元，如有報名休息日出勤，還可以到6萬元左右，若過年願意全上班，當月收入還有機會突破8萬，估算年薪可達90萬以上。至於新聞報導中提到「今年年終上看6.5個月」，其實是「年終3.27個月+績效預估3.27個月+激勵金」等三部分的總和。

除了薪資與獎金外，高鐵還有許多員工福利，包括上下班通勤免費搭乘高鐵、員工購票銅板價、每年20張半價乘車券、旅遊補助、團保與團膳補助等。休假方面，站務人員每月可休9至10天，特休與國定假日可依法指定，排班與換班彈性高，值得注意的是，下班後完全不用處理公務，能安心休息，較能兼顧生活品質。

▼有網友認為高鐵的薪資和福利在服務業中算不錯，但也有網友認為，較適合初入社會的年輕人，至於30歲以上的求職者，則要思考長期規劃。（示意圖／取自Pexels）

他表示，自己之前任職飯店業，進入高鐵後，深感在大公司工作更有保障，雖然大站比較累，但是換班自由，也不用值大夜班。雖然也有必須面對奧客的缺點，但自己之前待過許多服務業，這點難不倒他。而且遇到奧客或糾紛，公司也會提供法律與心理輔導協助。最後總結，對於職涯發展還沒有太多想法，希望工作穩定、準時下班、薪水穩定、休假還能搭高鐵出遊的人，很適合進入台灣高鐵。

此分享吸引許多網友留言討論，有網友認為，就服務業來看，高鐵的薪資福利真的不錯：「高鐵的福利真的很好」、「相比之下，同為服務業的飯店跟餐飲業員工真的太慘了，高鐵這才是服務業應有的薪資」，但也有網友認為，這份工作比較適合年輕時的職涯過渡期，若以長期發展來看，還是要思考是否適合：「如果剛出社會的話這份工作的確推薦，畢竟新鮮人剛出來從事相關產業類型的要這個薪資頗難，30歲後就要好好思考自己的未來走向跟人生規劃」、「這個職業真的只適合新鮮人跟熱愛服務業的人」、「只適合想安逸的人，想要成就感的待不到多久就辭職了」、「最多的薪水也就那樣了，可能剛進公司跟待十年以上的薪資落差極小，同期在外專業能力基本上都破百了， 起薪對剛畢業來說很高，但長遠看就那樣」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



他進高鐵2年「調薪2次獎金12個月」 網歪樓讚門面：一定有挑過

不給4個月年終擬罷工 高鐵工會：交通部也支持

高鐵年終首度縮水「只發1.8個月」 員工嗆：為何高層不減薪