高鐵總獎金7個月創新高 史哲提醒員工：沒有安全就沒有高鐵





台灣高鐵公布2025年總獎金暨年終獎金發放說明，去年總獎金達7個月，創下歷年新高。其中年終獎金為3.4個月，預計2月6日發放；績效獎金平均3.4個月，將依個人績效於6月30日發放。

根據高鐵公司公告，總獎金是依公司自結損益的「計列獎金基礎」對應級距核算，包含營運激勵金、年終獎金及績效獎金三部分。營運激勵金為每位員工定額1萬2千元，約0.2個月薪資，已於1月2日發放；年終獎金則為每人3.4個月薪資；績效獎金（含員工酬勞）平均為3.4個月，視個人表現發放。

廣告 廣告

換句話說，員工去年除已領到一筆營運激勵金外，農曆年前還能領到超過3個月的年終獎金，年中再領一筆績效獎金，合計獎金水準刷新公司紀錄。高鐵公司董事長史哲也於今日發出內部信指出，今年是高鐵相當關鍵的一年，在肯定營運成果之餘，也提醒同仁務必記住兩項重要要求。

他表示，高鐵即將迎來通車營運20周年，同時推動「高鐵2.0」計畫，包括左營基地第二檢修廠即將上梁、燕巢總機廠擴建工程春節後動土，新世代列車N700ST預計7月自日本出廠、8月抵台，各項準備工作都需同步到位。

史哲也坦言，近幾個月接連發生列車停站未開門即發車、通訊異常、試運轉列車蓋板脫落等過去未曾出現的重大疏失，對公司而言是一記警鐘。他強調，不能因為經驗豐富或熟悉流程就忽略安全細節，「沒有安全，就沒有高鐵」不是口號，而是每一位高鐵人必須遵守的紀律與使命。（責任編輯：呂品逸）

（延伸閱讀：高鐵年終「整體獎金」爽發6個月史上最高 員工領破20萬元超嗨）

更多上報報導

北車特定區域演練無差別攻擊 台鐵「這3天」實兵演習旅客別驚慌

北宜高鐵經費暴增至4000億恐淪「史詩級錯誤」 藍綠前部長籲喊卡

月台下擺放數張藍色座椅？網笑喊「朱自清爸爸的休息區」 台鐵親回應