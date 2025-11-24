「高鐵罰站」為作秀？她喊話黃國昌別演了：真的很膩…

政治中心／于士宸報導

社群平台Threads上近日瘋傳2組「政治人物搭高鐵」的對比圖，只見一名網友同時曬出一張民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機的畫面；及一張四位民進黨立委乘坐高鐵商務艙的畫面，接著原PO直言：「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」疑似在酸某一方的行為。隨著更多的資訊曝光，事件逐漸轉向「誰在作秀」。對此，媒體人詹凌瑀今日（24）點名黃國昌支持者「小蔥」，稱他們為此感動得痛哭流涕，直言「拜託，這種低級的表演到底還要演幾次？」。

民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機、民進黨立委乘坐高鐵商務車廂，遭大批網友搬出來比對。（圖／翻攝自Threads）





社群平台Threads上最近瘋傳兩組照片，其中一張為民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機，似乎沒位子可以乘坐的畫面；而另一張則是民進黨立委乘坐高鐵商務車廂的畫面，只見照片中包含立委黃捷、徐富癸、鍾佳濱等人，一起坐著高鐵商務艙自拍，一行人穿著正裝似乎要去工作的樣子。對此，詹凌瑀今在臉書發文，表示最近那張黃國昌在高鐵車廂罰站滑手機的照片又在瘋傳，一堆不知情的小蔥感動得痛哭流涕，說國昌老師好節儉、好親民，令詹凌瑀嘆道：「拜託，這種低級的表演到底還要演幾次？」。詹凌瑀接著挖出前立委陳柏惟的說詞，稱黃國昌之所以暫在車廂間是因為「忘記提前買票」或者作秀罷了，且立委都有交通費補助，稱搭商務艙根本就是標配，完全不用自己出錢，讓詹凌瑀怒斥「把自己的沒效率包裝的美輪美奐，臉皮到底有多厚？」。

前立委陳柏惟親自透露「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了」。（圖／翻攝自Threads）









《鏡週刊》日前爆料民眾黨主席黃國昌養狗仔、搞網軍，花費甚多。（圖／翻攝自Threads）





詹凌瑀接著說，「說他省錢更是天大的笑話」，黃國昌哪裡省？他根本就是最會花錢的敗家子，表示前主席柯文哲以前雖然摳門，但至少幫民眾黨庫存了不少糧草，結果黃國昌一上位、掌握實權後，這些積蓄幾乎快被他揮霍光了。然而，詹凌瑀也提到《鏡週刊》日前的爆料，指黃國昌花了好幾千萬養狗仔、搞網軍，這種大錢灑得毫不手軟，為了鬥爭不惜血本，現在卻要在幾百塊的高鐵票上裝可憐？更別提他老婆是建商公主，家財萬貫。一個身家驚人的建商女婿，好意思在這邊裝窮、演平民？詹凌瑀比喻，這就像是一個全身名牌的富二代，故意去吃路邊攤還發照說自己好辛苦一樣噁心，她喊話黃國昌：「別演了，你雖然號稱『政壇馬景濤』，但這種小手段看多了真的很膩。這麼矯情的行徑，不要以為民眾看不懂你在玩什麼把戲」。





