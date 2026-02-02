高鐵苗彰雲3站運量墊底 學者：彰化站點交通不便

高鐵彰化站外計程車停成一排，停車場裡還有許多計程車在等待載客機會。計程車司機說，和台中站相比，彰化站的載客量實在很低。

計程車排班班長許先生說道，「有時候生意差的時候，要2小時才能出一趟。在台中高鐵車次很多，大約10多分就一班了，再來交通方便呀，四通八達。」

高鐵營運已經19年，雖然總體旅運量將破10億人次，但2015年底啟用的苗栗、彰化及雲林3站，運量都是倒數，其中彰化站去年全年進出站人次僅191萬，平均每天約只有5200人次，是全國運量最低的高鐵站。

高鐵彰化站當地民眾說：「一小時一班，我們就知道幾點來、幾點來坐車，幾點有車這樣子就可以了。」

彰化站搭車民眾（非當地人）表示，「如果班距40分一班的話，我們一般人大概可以接受一個小時，就是時間上面就非常不方便。」

台中站因為與台鐵共構，轉乘進彰化市區很快，甚至到員林也不用半小時；反觀彰化站位於田中鎮，離都會區較遠，且除了班次太少，也沒有與台鐵共構，公共運輸不如台中站，因此與多旅客選擇在台中站上下車。

接下來高鐵規劃延伸計畫，學者認為，要從區位及營運模式來做通盤考量。

逢甲大學運輸物流學系兼任教授葉名山指出，「彰化站跟台中站太近了，所以北彰化的人都會到台中來搭，彰化那個周邊的交通接駁，在田中不方便呀。」

消基會交通組召集人李克聰認為，「絕對不要說把這3站的停站，都只歸諸於慢車（站站停）的方式，而是在原來不是各站都停的，可以規劃跳蛙式的停站。」

學者認為，現有的彰化站區位偏僻，除了加強周邊土地的開發效應，高鐵班次也應該避免快慢車的二元式安排，加強跳蛙式的停靠，才能在營運成本及民眾便利取得平衡。

高鐵公司表示，苗栗、彰化、雲林進出站人數確實不如其他車站，後續會檢討營運模式，做必要的調整。