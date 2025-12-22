高鐵虛驚！女謊稱「算出會爆炸」 警依「恐嚇公眾罪」送辦

高雄市 / 綜合報導

台北捷運站的無差別攻擊事件，造成社會大眾人心惶惶。而昨（21）日一位彭姓女子聲稱，高鐵車廂疑似有可疑物品，當時列車即將從左營站啟動，警方也在接獲通知後，將乘客請下車，一度造成恐慌。所幸經過全面搜查，並沒有發現危險物品，而當時通報的彭姓女子，竟然在事後表示，爆炸消息都是自己算出來的，警方也針對女子的行為，以刑法恐嚇公眾罪送辧。

高鐵左營站廣播說：「各位旅客請注意，本列車將更換列車組。」才剛要搭高鐵，就被告知更換列車，乘客摸不著頭緒，無法理解到底發生什麼事，乘客說：「他剛說全部人換車到另一台，但是還不確定。」被請下車的民眾，一頭霧水，甚至擔心是不是，又有什麼狀況？

原來有一名彭姓女子，在昨（21）日下午通報，南下的高鐵833車次，會爆炸，疑似是有可疑物品，由於當時列車已經抵達終點站左營，即將以144車次折返北上，鐵路警察局也不敢馬虎，隨即展開全車安全檢查。

乘客說：「那時候在上車的時候，就有看到警察，打開廁所的門，包括裡面的尿布台之類的，然後就有拍照。」、「外面還有拿著步槍的警察在那邊巡邏，沒過個幾秒，就警察衝過來說，所有人趕快下車，到對面的列車去。」

警方全力搜索，所幸沒有發現任何爆裂物，事後鐵路警察局說明，當時通報的彭姓女子，竟然聲稱之所以會通報，是他「算出」列車會發生爆炸事件，鐵路警察局高雄分局台南分駐所所長劉柏均說：「本分局已將報案人彭女帶回調查，依刑法第151條，恐嚇公眾罪嫌加以逮捕，後續將依法，移請台灣台南地方檢察署偵辦。」

雖然是虛驚一場，但是這個事件，讓列車延誤10分鐘才重新啟程，也造成乘客的恐慌，警局呼籲民眾，絕對不要發布不實的訊息，以免遭受刑責處分。

