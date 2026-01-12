高鐵要有新車站了！路線曝光 預計2039年完工通車

高鐵通車營運逾18年，已成功打造西部走廊南北一日生活圈。（示意圖，與本文無關／東森新聞）





高鐵通車營運逾18年，已成功打造西部走廊南北一日生活圈，提供民眾高品質安全快速的旅運服務，為擴大高鐵服務範圍，提供屏東地區民眾搭乘高鐵之便利性，及完善屏東地區軌道建設，高鐵延伸屏東計畫誕生。這條路線涵蓋高雄市及屏東縣，以高鐵左營站月台南端尾軌作為延伸線之起點，計畫路線總長度約26.2公里，預計通車時間曝光。

高雄案正式啟動

行政院去年底拍板高鐵南延屏東改採沿著台鐵路廊的「高雄案」後，交通部鐵道局今年正式啟動綜合規劃作業。鐵道局長楊正君透露，高鐵工程依法必須進入二階環評，預計今年8月啟動第一階段環評，整體環評作業約需花費3年時間，目標是2028年將計畫送交行政院核定。由於工程涉及高雄市區明挖與潛盾隧道等複雜技術，工期預估約需11年，最快有望在2039年達成完工通車的目標，總工程經費推估將超過1500億元。

高鐵延伸屏東新闢路線

交通部鐵道局於106年啟動辦理「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究」，該可行性研究報告業於109年12月奉行政院核定，同意以左營方案進入綜合規劃；嗣因後勁溪石化公安議題爭議，經行政院於112年1月3日同意納入評估「高屏2快共用路廊替代方案」。

廣告 廣告

前二方案後續經進一步評估認有工程技術障礙及影響未來高鐵營運之疑慮，而沿臺鐵路廊經高雄車站之「高雄方案」業經可行性研究評估工程技術，並考量高鐵路網發展、系統機電技術與都市發展等因素，交通部於114年2月10日報請行政院同意續以該方案進行綜合規劃，並經行政院114年5月22日核復同意。

高雄方案路線

高鐵延伸屏東計畫（沿臺鐵路廊經高雄車站方案）路線涵蓋高雄市及屏東縣，以高鐵左營站月台南端尾軌作為延伸線之起點；自起點至大智陸橋東側路段，除起點至新莊一路前及高雄車站段為明挖隧道外，其餘為潛盾隧道，並新設高鐵高雄站，與臺鐵高雄站共站；路線以潛盾隧道行經大智陸橋後改採明挖隧道、引道及高架段方式續行，以高架方式跨越台29線及高屏溪後，於台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站，與臺鐵遷建六塊厝車站共站。計畫路線總長度約26.2公里，另配合延伸線需求，於高屏溪左岸與屏東科技產業園區(擴區)基地之間設置維修基地一座。

更多東森新聞報導

高鐵農曆年前「增班了」停靠模式更省時 資訊一次看！

強震打亂交通！ 機捷一度全線停駛 雙鐵臨時停車

板橋到桃園「高鐵是首選」？！網友：選高鐵省時又省錢

