高鐵誤點影響逾2000人 退費方式一次看

[Newtalk新聞] 桃園機場第三航廈北登機廊廳今(1)日起試營運，上午3家國籍航空共約968名旅客已起飛，對此，桃園機場公司指出，北登機廊廳試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，為年底正式啟用做好準備，另外，為了今天的試營運，機場公司也特別準備限量特製版乖乖送給旅客， 期許平安順飛。 桃園機場第三航廈北登機廊廳今日起試營運，首日安排中華CI130、長榮BR116及星宇JX741三家國籍航空航空共約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷，表定起飛時間分別為08:35、09:30、09:25。 對此，桃園機場公司指出，北登機廊廳試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，並蒐集航空公司及旅客實際體驗與回饋，為年底正式啟用做好準備。 北登機廊廳有許多嶄新設計：開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。 出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在三樓、

新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發起對話