高鐵買對號座仍擠不進去！過來人曝「1亂象」：自私的人很多

生活中心／張尚辰報導

高鐵有分對號座、自由座兩種車票給民眾選擇。（圖／資料照）

許多民眾上班或返家時，會選擇高鐵作為主要交通工具，而高鐵也可依個人需求購買「對號座」或「自由座」。近日，一名網友抱怨，自己購買從台中北上的對號座車票，沒想到上車時卻因人潮過多，被卡在月台遲遲無法上車，最後他忍不住大吼一聲，才順利擠進車廂，讓他感到相當無奈，於是發文詢問大家，若遇到類似狀況應該如何處理，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

該名網友近日在Dcard以「買高鐵對號座要上車困難重重」為題發文指出，20 日他購買一張從台中北上的對號座車票，卻因前方卡了一堆人，遲遲無法上車，眼看車門就快關上，他情急之下大喊請前方乘客加快速度，這才順利上車。

廣告 廣告

原PO表示，他無法理解為何只是「進車廂、坐下」這麼簡單的動作，竟能拖到讓後方乘客差點上不了車，「你要放行李也不可能拖這麼久，整整超過一分鐘都沒動是在幹嘛？」

原PO接著說，當時也有一名女乘客因為受不了，直接改從另一個車門上車，但他因為攜帶大量行李，擔心離開原本的位置後會錯過這班列車，無法像對方一樣快速跑到另一端車門上車，讓他不禁好奇，大家遇到這種狀況時，通常都是如何解決的。

貼文發出後，不少網友紛紛留言表示，「一堆買自由座的硬擠對號座車廂，真的莫名其妙」、「台中站會停3分鐘，發現不對勁就趕快換車門，時間一定來得及」、「遇到這種我都硬擠，坐車遇到一堆自私的人卡在門口，覺得找到舒適位子就不想動了，跟他說不好意思借過都還要他看臉色」、「好好的高鐵被搞得像難民列車一樣」。

更多三立新聞網報導

台灣哪裡最需要蓋捷運？網一面倒點名「這縣市」：最有本錢蓋

天冷小弟弟大縮水！醫曝「3情況」要注意：心血管疾病找上門

尾牙「最大陋習」是它！一票員工爆共鳴 氣炸喊：根本是懲罰

吃素不一定健康？專家曝「偽豆類」恐越吃越胖 百頁豆腐也上榜

