高鐵車廂內大行李放置區遭小行李佔滿 他嘆：一堆文盲

高鐵車廂內的大行李放置區使用亂象引發熱議。有乘客攜帶30吋及32吋行李箱搭車，卻發現標示「28吋以上大行李優先使用」的置物區被小型行李箱佔滿，讓真正需要的旅客無處可放，引起大批苦主共鳴。

高鐵 車廂內大行李放置區遭小行李佔滿引發網友討論 。（圖／報系資料照）

原PO在Threads發文指出，高鐵設置的大行李放置區原本是供28吋以上行李箱使用，但實際情況卻常被小型行李箱佔據。他當天攜帶30吋及32吋行李箱搭車，卻完全沒有地方可放，讓他相當氣憤，直言：「高鐵上真的一堆文盲，每次都遇到一堆這種的」。從他上傳的影片可見，行李放置區的公告清楚標示「手提行李請放置座位上方行李架」，但現場卻是小行李箱塞滿整個空間。

廣告 廣告

該網友強調，發文並非單純抱怨，而是希望官方能正視問題，避免影響真正有需求的乘客。他表示，大行李放置區本就空間有限，若所有人都未依規定使用，最後受影響的仍是攜帶大型行李的旅客，特別是在上下車時間緊迫時，更容易造成不便與安全疑慮。他也呼籲「希望越來越多人可以把自己的登機箱之類的都放到自己的位置，就算不放上去，放在腳前面也都夠」。

貼文曝光後，許多網友留言表示「每次搭都遇到，小行李箱硬佔」、「拿28吋以上行李真的很痛苦」、「帶大行李箱只能塞在座位前面，還拜託前座不要後躺」、「還有直接疊上去的！我買30吋不是讓你玩疊疊樂的」、「希望越來越多人可以把自己的登機箱之類的都放到自己的位置，就算不放上去，放在腳前面也都夠」。

但也有人認為「尖峰時段帶30+32搭一般車廂也很自私啊」、「去跟高鐵建議啊貼這幹嘛，這上面的中文就是優先，優先不是強制，文盲中文不好？」、「希望增加『禁放登機箱』的警語，上次朋友想把登機箱放那裡，我阻止的好累，還傷感情，但各位！我成功教會了1位民眾知道登機箱不能放那，謝謝不客氣」、「人家日本是三層直列式的， 而且可以放到10幾個以上」、「之前曾寫信給高鐵建議改成大型行李『專用』區，但沒用」。

延伸閱讀

限時優惠！超商拿鐵買2送1 還有超省組合價快囤

土方之亂！蓋房成本漲10倍爆停工潮 國土署：北北桃填海造陸

2026年開年！ 未來45天「4生肖」貴人運爆發