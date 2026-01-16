高鐵車廂噪音轟炸！米可白目擊車長「禮貌勸導反遭飆罵髒話」 怒喊話：禮貌別只留家裡

米可白（右）近日分享搭乘高鐵時的親身經歷，呼籲在公共空間中彼此尊重，引發網友討論。（翻攝自米可白臉書）

藝人米可白（趙亦瑄）近日搭乘高鐵時，目睹一名乘客在車廂內大聲交談，經車長出面勸導後，對方卻以粗俗言語回應，引發她對公共空間禮儀的感觸。相關分享曝光後，引起不少網友共鳴，討論公共運輸中的乘客素養與第一線人員處境。

高鐵車廂遇大聲講話怎麼辦？ 米可白還原現場情況

米可白昨（15日）在社群平台發文提到，當天行程滿檔，結束工作後搭上高鐵，只希望能在車程中稍作休息，卻因車廂內乘客長時間高聲交談而無法安靜。她形容，在疲憊狀態下，這樣的聲音顯得格外明顯，也讓人感到壓力倍增。

車長勸導卻遭飆罵？ 專業應對獲肯定

米可白表示，當時車長察覺狀況後，態度相當溫和、有禮地上前提醒乘客注意音量，未料卻遭到對方以不堪入耳的言語回應。即便如此，車長仍保持冷靜與專業完成處理，讓她深感第一線服務人員的辛勞，也認為這樣的態度值得尊重。

公共空間該如何相處？ 米可白談「禮貌」的重要

針對此事，米可白在貼文中喊話該名旅客，「禮貌」不應只留在家裡，而是每個人進入公共空間時最基本的修養。她也提到，希望大家在共用的場域裡，能多為他人著想，替彼此保留一份體貼與溫柔。

網友怎麼看？ 高鐵乘客素養再掀討論

貼文曝光後，引來不少網友留言：「安靜真的是種尊重」「常坐客運 有的人聊天會講很大聲，深怕別人不知道他們在聊什麼」「有錢搭高鐵，卻沒有相對應的素養，真的很討厭的乘客！高鐵的服務人員真的是優質的服務品質。」「沒水準沒教養的很多，腦羞成怒就咆哮大聲」「高鐵應該實施黑名單，維持大眾運輸搭乘品質」「還有一直看影片音量開很大的，整車的人都在聽他的手機聲音，超級沒有公德心」。

