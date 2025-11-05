高鐵車廂「1奇妙景象」13萬人有感 網友笑：跟騎機車一樣

網友發現大家搭高鐵有同樣一習慣，引起萬人共鳴。（圖／翻攝臉書／台灣高鐵）

台灣高鐵因速度快又便利，成為民眾常用的交通工具。近日一名網友分享搭乘高鐵的1種奇妙景象，意外引起網友熱烈共鳴，相關貼文在社群平台Threads掀起討論，至今已累積超過147萬次瀏覽與13萬次按讚。

該名網友在貼文中分享車廂內一景，只見許多乘客坐在靠窗座位時，幾乎不約而同地將頭靠在窗戶上，彷彿形成一種「標準姿勢」，畫面意外成為高鐵旅途中的另類風景。

高鐵靠窗座位大家一致把頭靠窗上。（圖／翻攝Threads／@fan.06_asr.ds）

貼文一出，不少網友紛紛留言表示「冷知識，三排椅中間座位的乘客有權優先使用兩側扶手，左右座位的乘客切勿享受可以靠頭靠走道的便利，又把扶手佔走，讓中間的人只能原地蜷縮很可憐」、「睡覺敲到玻璃要假裝再敲一次裝沒事」、「趨光性」、「然後中間的人會坐很端正，靠走道的頭也會偏右」、「坐靠窗就像被磁鐵吸住」、「外面風景有Wi-Fi可以充電」、「睡著撞到玻璃超痛，尤其是客運的，比高鐵還痛」、「超可愛哈哈，好愛這種生活觀察」。

除了高鐵，不少網友也延伸其他交通場景的相似情況，有人提到「跟捷運的擋板是一樣的」、「跟騎機車一樣，都要潰咖」，笑說「不管什麼交通工具，只要能靠就會靠」，引發台灣民眾的集體共鳴。

網友發現路上騎士停紅燈同樣一習慣。（圖／翻攝Threads／@fan.06_asr.ds）

