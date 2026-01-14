高鐵農曆春節加開395班次 16日凌晨開賣
（中央社記者余曉涵台北14日電）台灣高鐵今天表示，在農曆春節期間加開395班次列車，總計11天疏運期提供2162班次列車的旅運服務，車票從1月16日凌晨0時起開賣。
今年春節連假為2月14日至22日共9天。台灣高鐵今天發布新聞稿表示，從2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計提供2162班次列車的旅運服務，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂。
台灣高鐵表示，旅客可自1月16日凌晨0時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。
台灣高鐵提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，請搭乘對號座的旅客盡早規劃行程，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車，同時，對號座旅客若有提早搭車需求，請先行換票，以利座位釋出，供其他旅客購買。
另外，台灣高鐵表示，今年春節也在離峰時段規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間提供617班、8萬4000多個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠。
為了方便旅客規劃行程，台灣高鐵網站將持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，旅客購票前可預先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位，並請於搭車前提早完成取票。
台灣高鐵表示，春節疏運期間，規劃27班延後收班列車，均於晚間12時後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時45分發車），請搭乘延後收班及提早發車車次的旅客，預先留意/安排往返車站交通接駁，以確保行程順暢。（編輯：管中維）1150114
