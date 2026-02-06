高鐵迎新車送春聯 2/9起免費領取

記者李佩玲／臺北報導

台灣高鐵新世代列車N700ST預計今年8月運抵臺灣，高鐵公司今（6）日宣布將印製N700ST新車春聯，並自2月9日起至小年夜2月15日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取，發送時間分別為上午9時及下午3時，每人限領乙張，送完為止。

高鐵公司指出，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來臺灣的年代，在這個承先啟後的關鍵時點，高鐵正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。

高鐵表示，首度發送的新車春聯以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。同時，結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。

高鐵迎新車送春聯。（高鐵提供）