高鐵迎新車 春聯2/9-2/15免費送

台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣！為了與旅客大眾分享這份喜悅，台灣高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2/9（一）至小年夜2/15（日），一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。發送時間分別為上午9:00及下午15:00，每人限領乙張，數量有限、送完為止，歡迎旅客於期限內踴躍索取（見圖）。

高鐵台中站表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來台灣的年代，在這個承先啟後的關鍵時點，台灣高鐵公司刻正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。因此春聯特別以「向新前行 共啟未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。同時，結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。台灣高鐵公司希望，藉著首度發送的新車春聯，展現提供旅客更加舒適、美好服務的滿滿心意！