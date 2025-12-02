高鐵通訊異常啟動備援 多班次延遲到站8分鐘不等

〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣高鐵今(2)日上午9點19分許，發生通訊系統異常，高鐵啟動備援機制，由台中站等各站接力控制列車運行，部分列車延遲到站2-8分鐘不等，全線列車依班表維持營運，高鐵強調，受通訊系統異常事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤，已加派人力引導旅客。

有旅客向本報表示，上班搭車傳出高鐵通訊異常，車子可能停駛影響到會議，所幸即時到站，希望別車旅客不要被延遲到。據了解，台中站上午9點半後到站列車，有延遲2-8分鐘情形。

高鐵強調，上午9點19分發生通訊系統異常，各班次都略有影響，但均依原班表維持營運，已啟動備援機制，由各站接力控制列車運行，已加強廣播並加派人力引導旅客，後續修復進度將即時以簡訊對外說明。

