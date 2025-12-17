高鐵通訊異常立委質疑人為疏失 澄清施工纜線與竣工圖不符導致

台灣高鐵日前發生通訊異常事件，導致4班列車延誤，影響約2000人。立委王鴻薇今天指出是人為疏失，且高鐵13日再度發生列車試運轉噴飛外側車蓋板事件。台灣高鐵回應，由於設備老舊，現正進行搬遷工程，人員移除光纖纜線時，因竣工圖錯誤導致纜線均被移除，造成通訊異常，將針對涉及疏失人員依規懲處，調查報告近期也會出爐；至於蓋板脫落原因仍在調查中，並未影響當天營運。

台灣高鐵日前發生列車出場正線試運轉測試時噴飛外側車蓋板，所幸未造成人員傷亡。（民眾提供／中央社）

立委王鴻薇今天在立法院交通委員會中表示，台灣高鐵12月2日發生通訊異常事件，高鐵當時對外表示，造成設備異常原因還在調查中，但第一時間就發現人為疏失導致訊號故障。此外，12月13日高鐵車輛編組TR26外側車蓋板在行駛途中噴飛，還好當時是在農田區，若在住宅區或人口稠密區域，將非同小可。

對此，台灣高鐵今天說明，高鐵行控中心興建迄今超過20年，因設備日漸老舊，規畫全面升級，現正進行相關工程，原有的行控中心控制室遷移至臨時場所後，始依據竣工圖進行原控制室舊纜線移除作業。

台灣高鐵說，由於2條「資料傳輸光纜」（DTS）並未出現在竣工圖中，導致人員施工時移除外觀與電話線近似的DTS纜線，造成行控中心通信系統異常。事件發生後，立即啟動備援機制，改由各車站接力控制，維持列車運轉。

台灣高鐵強調，已立即強化該光纜的防護與標示，並規畫遷移到獨立的管線位置，同時也將加強落實標準作業流程（SOP），所有纜線工程均須擬定施工計畫並通過審查，施工前也需確定無功能後才能移除。

台灣高鐵說，完整檢討本案後，將針對涉及疏失的相關人員依規辦理懲處，調查報告預計近期出爐，絕無隱匿此事。

另外，針對王鴻薇提及的蓋板脫落事件，台灣高鐵指出，該車組是在完成列車大修後進行運轉測試，並非營運中列車，事件發生後第一時間即刻進行巡檢、確認路線安全，未影響當日營運。

台灣高鐵說，列車大修過後須進行各項運轉測試，確保各項零件、設備正常，方能提供營運服務，台灣高鐵對此至為重視，將針對事故原因詳細調查，確實釐清責任，確保不再發生。另外，根據規定，若造成營運影響才須通報鐵道局，這件事並未對外隱匿。