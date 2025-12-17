高鐵通訊異常釀延誤 王鴻薇曝原因是「人為剪錯線」
台灣高鐵12月接連發生通訊與設備異常事件，國民黨立委王鴻薇今（12/17）日在立法院交通委員會質詢時指出，高鐵於12月2日發生的通訊系統異常，實為行控中心更新工程中人員誤剪營運光纖線路所致，卻未第一時間對外說明；此外，12月13日高鐵列車試運轉時，更發生外側車蓋板脫落事故，所幸掉落地點為農田，未造成人員傷亡。對此，交通部次長林國顯表示，將要求鐵道局就兩案進行專案查核，確保類似事件不再發生。
高鐵公司說明，12月2日上午9時19分發生通訊系統異常，影響列車行車調度，經派員全力搶修後，於上午10時49分完成修復。事件造成約4班次延誤超過30分鐘，影響旅客約2000人。高鐵第一時間於官網公告異常訊息，並在各車站加強廣播、增派人力協助旅客，對受影響旅客表達歉意。
立法院交通委員會當天邀請交通部、農業部及海洋委員會，就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告並備質詢。王鴻薇在質詢中指出，根據她掌握的內部資訊，高鐵早在事故發生第一時間便已確認通訊異常原因為行控中心更新工程中，人員誤剪營運用光纖線路，卻仍對外稱「原因調查中」，甚至表示需2週才能提出調查報告，痛批高鐵避重就輕，監理單位鐵道局也應主動介入釐清。
王鴻薇進一步指出，高鐵於12月13日再度發生設備安全事故，列車編組TR26在執行列車出場正線試運轉測試、自燕巢總機廠前往烏日基地途中，發現車體出現多處刮痕，且車側外蓋板遺失。事後確認為車側蓋板未確實鎖固所致，蓋板於列車高速行駛間脫落，並在數小時後才於高架橋下方、農田區域尋獲。王鴻薇指出，蓋板為鋼鐵材質，若掉落在住宅區或人口密集地帶，後果難以想像。
對此，交通部次長林國顯回應表示，通訊異常涉及維護與施工管理，車蓋板脫落則關乎行車安全與周邊民眾安危，兩起事件性質重大，交通部將督促鐵道局啟動專案查核，全面檢視高鐵相關作業流程，並要求高鐵確實改善，避免再度發生。
針對12月2日通訊異常事故，高鐵公司進一步說明，行控中心自興建至今已超過20年，因設備老化，已規劃進行全面升級，目前正進行相關工程。原控制室遷移至臨時場所後，施工人員依竣工圖進行舊纜線移除作業，但由於「資料傳輸光纜」（DTS）未標示於竣工圖中，外觀又與電話線相似，導致施工時誤將該光纜移除，引發通訊系統異常。
高鐵強調，事件發生後已立即啟動備援機制，改由各車站接力控制列車，維持行車運轉；並已強化相關光纜防護與標示，規劃將光纜遷移至獨立管線位置。同時，將全面加強施工標準作業流程，所有纜線工程須事前提報施工計畫並完成審查，確認無功能後方可移除。高鐵也表示，待全案檢討完成後，將依規定對相關疏失人員進行懲處。
