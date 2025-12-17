高鐵通訊異常釀4列次延誤 影響2千名旅客 調查結果出爐

台灣高鐵12月2日發生通訊系統異常，影響4列次、約2000名旅客，高鐵今說明問題原因。（示意圖／本報資料照片）

台灣高鐵12月2日發生通訊系統異常，影響4列次、約2000名旅客，高鐵公司與鐵道局經多日調查仍未說明原因，立委王鴻薇爆料，高鐵第一時間就發現是人為疏失、剪錯電線，並批評高鐵對於公共安全應該更謹慎、發生公安意外更應該公開。高鐵則回應，當天問題並非剪錯線所致，絕無隱匿。

王鴻薇在立法院交通委員會質詢時指出，高鐵是貫穿台灣南北最重要交通工具，安全非常重要，如果是設備、人為疏失或不可抗力因素導致問題，應該都要據實回報。但12月2日高鐵出現問題後，第一時間就已經發現是人為疏失、剪錯線，才造成訊號故障，希望交通部能掌握，不要每次發生之後都是「給高鐵一些時間」。

此外，13日高鐵列車編組TR26行進時，發生蓋板噴飛，幸好鐵皮掉在田裡沒有釀成傷亡，但高鐵沒有回報鐵道局，王鴻薇怒嗆高鐵「螺絲鬆了」。

台灣高鐵公司則說明，由於行控中心興建迄今超過20年，設備日漸老舊，公司規劃全面升級，現正進行相關工程。原有的行控中心控制室先遷移至臨時場所後，始依據竣工圖進行原控制室的舊纜線移除作業。

不過，2條「資料傳輸光纜」（DTS）並未出現於竣工圖中，其中1條為正線、1條為備援，人員施工時將外觀與電話線近似的2條DTS纜線都移除，才導致行控中心通信系統異常。

高鐵表示，公司已立即強化該光纜的防護與標示，並規劃將其遷移到獨立的管線位置；同時，也將加強落實標準作業流程（SOP），所有纜線工程均須擬定施工計畫並通過審查，施工前也需確定無功能後方能移除。

至於列車蓋板脫落，經查該車組為完成列車大修後、進行運轉測試，並非營運列車。事件發生後第一時間，亦即刻進行巡檢、確認路線安全，未影響當日營運。

