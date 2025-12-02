高鐵通訊異常4班次延誤 延遲60分鐘可全額退費

列車延遲抵達，月台上大批乘客排隊等待，上午9時19分高鐵發生通訊系統異常，全線營運都受到影響，即刻啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，受此影響，有列車一度臨時停車。

旅客周先生描述，「我們是在苗栗後龍，剛好在山洞那邊停下來，停下來十幾分鐘吧。」

旅客鄭先生表示，「就離開新竹以後，中間就停了，停了20分鐘。」

有旅客從中部北上，抵達時間延遲約半小時，而來到台北車站，列車看板上，南下北上多班列車都顯示延遲，高鐵加強廣播並增派人力協助旅客。

高鐵公司表示，將依照旅客運送契約辦理退費，旅客抵達目的地車站時間若較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，退還實收票價50%，遲延60分鐘以上，退還實收票價全額。

旅客劉小姐表示，「實際原因不知道，對，沒有講，有被影響到。」

旅客吳先生回應，「基本上就是配合高鐵的運作，不然就是搭捷運直接過去。」

不少商務旅客行程受到延誤，高鐵公司表示緊急搶修後已在10時49分修復完成，各車次逐步恢復運行，這起通訊異常事件造成約4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人。