即時中心／綜合報導

台灣高鐵今（2）日上午9時11分突發生通訊系統異常，目前已啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，目前全線列車仍依班表維持營運。各車次列車可能略有延誤，高鐵公司已於各車站加強廣播並加派人力引導旅客。

台灣高鐵說明，今日上午9時11分發生通訊系統異常，目前已啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，目前全線列車仍依班表維持營運。

受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤，高鐵公司已於各車站加強廣播並加派人力引導旅客。後續修復進度，高鐵公司將即時以簡訊對外說明。

廣告 廣告





快新聞／高鐵通訊系統今早突發生異常 全線維持營運、部分列車略有延誤

台灣高鐵說明，今日上午9時19分發生通訊系統異常，全線列車仍依班表維持營運，不過各車次列車可能略有延誤。（圖／翻攝台灣高鐵官網）





原文出處：快新聞／高鐵通訊系統今早突發生異常 全線維持營運、部分列車略有延誤

更多民視新聞報導

清潔員一時善心淪貪污犯！送32元電鍋遭起訴 今一審宣判

前所未見的認真！美高層前官員《華郵》重磅投書 挺台灣強化國防

手機容量不足「LINE就佔200GB」！ 他刪群組資料秒當機：重開機3次也沒用

