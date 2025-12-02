高鐵通訊系統異常 將依照旅客運送契約辦理退費

2025年12月1日 週一 下午7:30

▲ 示意圖

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台灣高鐵公司指出，今(2)日上午9:19發生通訊系統異常，隨即啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，目前全線列車仍依班表維持營運，惟受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤，高鐵公司已於各車站加強廣播並加派人力引導旅客。

台灣高鐵公司說明，今日上午9:19發生通訊系統異常，經派員全力搶修，已於10:49修復完成，各車次逐步恢復準點運行。

台灣高鐵公司表示，將依照旅客運送契約辦理退費，除優惠活動另有規定者外，旅客搭乘列車抵達目的地車站時間，較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，退還實收票價之50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。

