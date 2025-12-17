高鐵連爆人為失誤釀公安事件 王鴻薇：事故透明才能真正改善安全

【警政時報 包克明／臺北報導】台灣高鐵近期接連發生多起公共安全事故，卻未全面對外揭露，引發立法院關注。國民黨立法委員王鴻薇今(17)日在立法院交通委員會質詢交通部次長林國賢時直指，高鐵作為國內交通運輸的標竿，面對公安事件卻避重就輕，甚至延宕通報與說明，已嚴重影響公共安全信任。

交通部次長林國賢應邀至交通委員會報告並備質詢。(國會頻道)

王鴻薇指出，近期接獲多起內部檢舉，台灣高鐵於12月2日發生通訊系統異常，導致多站列車延誤，但高鐵早已掌握事故原因，係行控中心更新工程時人為誤剪營運光纖線路所致，卻未即時對外說明，調查報告甚至需兩週後才公布，讓主管機關與社會大眾難以及時掌握真相。她質疑，交通部鐵道局對此應更積極掌握狀況。

廣告 廣告

高鐵列車於燕巢總機廠至烏日基地進行正線試運轉測試時，發現車體多處刮痕，且車側外蓋板遺失。(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇進一步指出，12月13日高鐵又再度發生設備損害事故，列車於燕巢總機廠至烏日基地進行正線試運轉測試時，發現車體多處刮痕，且車側外蓋板遺失，經查竟是因車側螺絲未確實鎖固所造成。更令人憂心的是，該鋼製蓋板在遺失數小時後，才於高架橋下被發現，所幸事發地點位於郊外，未造成人員傷亡，否則在高速行駛狀態下，後果不堪設想。

王鴻薇強調，12月2日事故尚未妥善處理，12月13日的新事故又未即時通報交通部鐵道局，甚至在立法院質詢時，交通部仍對相關情況一無所知，顯示高鐵內部通報與監督機制嚴重失靈。

王鴻薇呼籲，台灣高鐵身為國人高度信賴的交通運輸系統，應將公共安全置於首位，主動、即時向主管機關通報事故，並對社會公開說明，唯有讓公安事件透明化，才能真正檢討缺失、精進制度，避免憾事發生。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款