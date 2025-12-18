高鐵運量屢創新高！明年啟動3大優化措施 春節早早鳥優惠將回歸

高鐵運量頻刷新高，今年至11月底日均量達22.4萬人次，比去年成長4.6％。 圖：取自台灣高鐵新竹站(資料照)

[Newtalk新聞] 高鐵運量頻刷新高，今年至11月底日均量達22.4萬人次，比去年成長4.6％，對此，高鐵指出，明年預計優化3項措施，第一明年1月規劃微幅增班，搭配班表調整班次運行模式；明年春節疏運期，將再推出早早鳥、早鳥票，鼓勵乘客搭乘離峰班次；新車預計明年8月交車，2027年第三季上線載客，讓運能調度更充裕。

根據高鐵統計，高鐵去年日均運量21.4萬人次，今年1至11月日均運量22.4萬人次，日均增加1萬人次；至於10月旅運量創下營運以來最高的單月735萬人次紀錄，日均運量達23.7萬人次，連帶10月營收來到49.7億元，亦為營運以來單月最高紀錄，12月車票更是一票難求。

對此，高鐵分析，今年有中秋節、國慶日、光復節連續3個連假，加上演唱會等南北活動大爆發，讓假日尖峰旅運量更高，不僅假日尖峰旅運量，平日旅次也增加很多。

因此明年1月將推出部分調整，例如規劃微幅增班，搭配班表優化針對需求較大的班次調整，針對需求高且運量持續上升的區間調整停靠模式；由於10月連續3連假早早鳥車票成效很好，因此明年春節疏運期，將持續推出早早鳥、早鳥票，鼓勵乘客離峰時段搭乘。

另外，為了讓運能調度更充裕，台灣高鐵公司將從日本引入新世代列車N700ST，總計12組列車，首組列車將於2026年8月自日本福岡出廠，預計兩週海運抵高雄港。首輛運轉測試時間較長，預估要近一年時間，與系統測試磨合，2027年第三季上線營運。2027年上半年交5組，下半年交2組，2028年上半年交4組，後續交車車輛運轉測試速度會加快。

