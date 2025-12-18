高鐵離峰變少！明年微增班＋調班表 新車進度曝

台灣高鐵購置新世代列車「N700ST」，第一組將於明年8月抵台。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

台灣高鐵今年截至11月日均運量達22.4萬人次，較去年全年日均運量增1萬人次，全年運量可望再創新高。考量運量上升「離峰愈來愈少」，高鐵規畫明年調整營運模式，採微幅增班、班表優化策略，使運能更符合旅客需求。另高鐵第一組新世代列車「N700ST」將於明年8月抵台，預計展開為期1年測試，預計民國116年第三季上線營運。

高鐵統計，截至今年11月底，總運量7466.3萬人次，較去年同期7110萬人次增加356.3萬人次，成長約5％；日均運量則達22.4萬人次，較去年21.4萬人次每日增加約1萬人，約成長4.6％。

另在中秋、國慶、光復節等連假帶動，高鐵今年10月運量創下營運以來最高的單月735萬人次紀錄，日均運量達23.7萬人次，連帶10月營收來到49.7億元，也是營運以來單月最高紀錄。

不僅連假助攻，有鑒於今年全台大型活動場次相當多，高鐵假日尖峰更多人搭乘，平日運量也較過去提升滿多，全年運量有望再創新高。

「離峰時段愈來愈少！」台灣高鐵觀察，過去周二或周四等周間時段運量較少，現在發現不僅周五六日，周四運量也升高，旅客的工作與生活模式與過去不同，自身也在調適並彈性運用假期，不一定要擠在周末出門。

台灣高鐵表示，今年第四季已針對台北至台中通勤區間增班，因應運量持續上升，預計明年1月將調整營運模式，雖增班空間不大，但會優化停靠模式，採取「微幅增班並搭配班表優化」策略調整，讓整體運能更符合旅客需求。此外，針對研擬超尖峰指定車次自由座政策，高鐵強調「旅客接受度很重要」，目前還在規畫中。

10月3波連假時，高鐵推出早早鳥、早鳥等優惠，分流旅客成效佳，如今春節將至，高鐵也鼓勵民眾多利用離峰時段搭乘，目前內部正規畫相關運量及班次，預計1月中旬開放訂票。

對於觀光署明年將推出平日國旅補助方案，台灣高鐵說，利用平日出遊不僅可有補助誘因，也可享受到比較多高鐵離峰時段的早鳥票，若能在周間搭高鐵出遊，不只有補助優惠，搭乘品質也會較佳。

台灣高鐵斥資約新台幣285億元簽購12組新世代列車「N700ST」，首組列車如火如荼在日本製造中。據高鐵規畫，第一組新車預計115年8月出廠，海運約2周時間，將從高雄港抵台送往高鐵燕巢機廠，因是第一組新車，運轉測試時程較長約需1年，預計116年第三季上線營運。

針對後續交車日程，台灣高鐵表示，除明年首組抵台外，116年上半年將再交5組、下半年交2組，117年上半年最後交車4組，即12組全交車完成，後續新車測試時間也可縮短。高鐵新車N700ST預計於117年底全數上線營運，車組數達46組，預估屆時尖峰發車能力可提升約25％。

