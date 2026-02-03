高鐵雲林站遭指「營運黑洞」 許宇甄駁「數據失真」：真相是「供不應求」

雲林縣 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有媒體報導指高鐵「苗彰雲」三站運量低迷，甚至形容為「營運黑洞」。對此，國民黨立委許宇甄今(3)日駁斥「這完全是倒果為因、數據失真！」指出真相是雲林鄉親不是不搭，而是「供不應求」，嚴正要求落實交通正義，別忽視百萬雲林北漂族的權益 。

許宇甄表示，數據背後的委屈是運量被「借」走，指出2025年10月雲林站進出站已破35萬人次，因為一小時才一班，票永遠秒殺，多少鄉親只能忍痛開車去嘉義、台中搭車？這些原本屬於雲林的載客量，通通被算到鄰近車站頭上，才讓雲林站顯得「冷清」，直呼「這不是運量低，是供給端被扼殺後的假象！」

廣告 廣告

許宇甄指出，雲林子弟遍布全台，單是雙北、桃園的雲林同鄉會規模就高達數十萬人，整體北漂鄉親超過百萬人。每逢假日，返鄉與往返工作地的交通需求驚人，「政府不應躲在失真的數據背後，持續推諉增班責任」，訴求落實交通平權，捍衛雲林尊嚴。

許宇甄與張嘉郡、丁學忠等人多次要求高鐵，新車到位後，必須優先配置給雲林站；落實半小時一班，徹底解決鄉親「看得到、坐不到」的痛點；精準運量評估，喊話交通部不應再以不精準的數據作為怠惰的藉口，強調高鐵的營運紅利應由全民共享，不該有「二等公民」，會在立法院持續緊盯增班進度，直到中央給出具體的增班時程表為止。





原始連結







更多華視新聞報導

掃墓+五月天演唱會 高鐵3週末「增58班次」 3/1開放購票

連假前碰地震！高鐵班次大亂 列車暫停延誤

高鐵中秋疏運加開共加開1082班次 8/16零時開搶

