高鐵飯店聯票2026年「永續美好 慢遊台灣」登場

「永續美好 慢遊台灣」專案入住和逸飯店‧高雄中山館舒適客房（含早餐），每晚3300元起。（圖：台灣高鐵提供）

台灣高鐵延續與交通部觀光署合作，推出二○二六年「高鐵飯店聯票－永續美好，慢遊台灣」專案，攜手超過百間優質旅宿，邀請旅客以低碳交通方式，輕鬆展開深度慢遊行程。活動自即日起至十二月三十一日止，凡於合作飯店官網訂房，即可加購高鐵票，平日享七八折、假日及疏運期間八五折優惠，並有機會抽中價值萬元的「永續小旅行」大禮包，一次帶回高鐵車票、飯店住宿與在地體驗。

台灣高鐵表示，為鼓勵旅客實踐無紙化與低碳出行，高鐵TGo會員於活動期間入住具「環保標章旅館」之合作飯店，並透過「T-EX行動購票」App完成手機取票及實際搭乘，即可每票加贈TGo會員點數一百點，以實際行動支持環境永續。

此次「永續美好 慢遊台灣」專案精選全台多元且具特色的永續旅宿，提供旅客兼顧品質與環保的住宿選擇。北部方面，入住台北圓山大飯店高級客房（含早餐），每晚六千零五十元起，即贈圓山手繪地圖環保餐具組。中部則推薦雲品溫泉酒店經典山景客房（含早晚餐），每晚一萬二千五百元起，入住即可參與負碳排計畫。南部旅客可選擇和逸飯店．高雄中山館舒適客房，每晚三千三百元起，含自助式早餐，品嚐在地友善農食，另加贈壽山動物園門票，為行程增添親子與自然元素。

台灣高鐵誠摯邀請旅客在享受悠閒旅程同時，也為環境保護盡一分心力。即日起可上網搜尋台灣高鐵「飯店聯票」，預訂「永續美好，慢遊台灣」專案，從永續飲食、在地創生、低碳旅遊、節能減塑與循環設計五大面向出發，與優質旅宿業者攜手合作，讓旅行不僅美好，更具永續價值。