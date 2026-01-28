高鐵駕駛門檻高合格率僅5% 自學模擬機首亮相

（中央社記者黃巧雯、江明晏高雄28日電）台灣高鐵今天首度對外展示駕駛自學模擬機，內建27套情境，考驗應變力。高鐵目前駕駛約200名，入職門檻極高，須經筆試、維也納測驗、內部訓練、體檢，合格率僅約5%。

台灣高鐵今天揭露企業形象影片「蓄勢以待篇」，宣告每一天都做好準備，將以「高鐵2.0」新面貌迎接旅客，同時展示首度曝光的駕駛自學模擬機，以及重新裝修的南區運轉中心。

依照台灣高鐵列車駕駛的訓練規定，除定期複訓外，每年需完成9次模擬機訓練，包含6次劇本練習及3次檢定；過往駕駛都須利用勤務空檔前往桃園訓練，高鐵今年1月起，在北、中、南3個運轉中心及桃園運務大樓，增設駕駛自學型模擬機，讓駕駛可就近訓練。

為提升訓練效率，台灣高鐵表示，自2023年起與中科院開始規劃設計，採用1比1仿造高鐵700T列車駕駛介面，自學桌台上設有行車電腦及擬真手把，配備49吋大型曲面觸控螢幕，以最真實操作手感，連結訓練與實務，增強駕駛學習記憶與訓練成效。

台灣高鐵駕駛管理課副理鄭人豪接受媒體聯訪表示，駕駛自學型模擬機截取包括列車斷電、人員入侵在內27套重大情境劇本，讓駕駛可在運轉中心等待出勤的空檔自主訓練，減少往返桃園的交通時間，經統計增加約3.5倍練習次數，每年平均增加32次以上練習機會；而原先在桃園的模擬機，以駕駛測考和年度測驗為主。

目前高鐵約有200名具備駕照的列車駕駛，另有16人仍在培訓中。鄭人豪指出，駕駛招募門檻相當高，須經筆試、維也納測驗、接地測驗、內部訓練及體檢，僅5%應試者最終能通過考驗成為駕駛。

實際上，在成為高鐵駕駛之前，需經內部訓練約8個月、至少1174小時，並分為兩階段，前4個月於桃園運務中心學科訓練（規章、軌道、電力、號誌及模擬機演練）；通過學科考試後，至各區運轉中心進行4個月實車操作，包括故障排除與緊急事件處理，最終通過交通部駕駛證照考試後，才可正式上線。

現行高鐵男、女駕駛比例約8比2，女性約30至40人。資歷約12年的女性駕駛洪佳君分享，過去曾擔任空服員，加入高鐵後，先擔任列車長4年，為順利通過駕駛考核，還特別進行舉重與握力訓練。

高鐵史上首位女性駕駛馬雅吟表示，20年前從科技業轉職投入高鐵駕駛行列，擔任駕駛10年後，轉任主管職務，目前仍持續維持勤務。

馬雅吟指出，女性駕駛專業能力與男性並無差異，甚至因心思細膩更具優勢；較具挑戰性的部分，是必須通過體能測驗，包括提舉重達20公斤的接地設備。近年高鐵女性駕駛比例逐步提升，多數女性駕駛都是從內部其他職務通過考核後轉任。

另外，台灣高鐵列車組員包括駕駛、列車長及服勤員，截至2025年底總計768人，分屬北區、中區及南區3個運轉中心，負責組員報到與管理，並規劃完善的工作與休息空間。

為支援一線人員全力投入服務，高鐵也持續強化運轉中心設施，其中南區運轉中心在今年1月全新完工，可容納約150位組員休息，空間規劃用餐區（提供免費團膳、早餐、宵夜、下午茶）、沙發區，配備按摩椅、可平躺的躺椅及貼心出勤提醒服務，並設簡報室與公用電腦區。（編輯：吳素柔）1150128