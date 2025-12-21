高鐵驚傳有危險物品？ 乘客全被請下車 還曝有「鐵警帶槍」上車安檢

北市隨機攻擊事件發生後，這幾天民眾也提高警覺，而台灣高鐵今（21）天下午，一列144車次在左營站發車前疑似出現突發事件，乘客都被趕下車，警方也上車檢查，甚至有乘客說看到持長槍的鐵路警察在現場戒備。

高鐵公司回應，協助鐵路警察進行安全檢查，因此進行營運調度、更換車組，延後10分鐘發車，目前高鐵營運正常，事後警方也證實是誤報，詳細狀況仍再進一步釐清中。

