高鐵驚傳發現「危險物品」！全員被迫下車畫面曝

社會中心／綜合報導



台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷，事發至今，各大車站也都加強警力戒備，期盼不要再有憾事發生。不料，今（21）日稍早有民眾搭乘高鐵時，因疑似車廂內有危險物品的關係，導致全車乘客都被迫下車，員警們更是第一時間衝進車廂內，背後原因也曝光。





又有恐怖攻擊？高鐵驚傳發現「危險物品」全員被迫下車 乘客驚：有夠可怕

高鐵車廂內的所有乘客全部擠在門口。（圖／Threads ＠vincent_jijis授權提供）

廣告 廣告





1名網友在Threads上曬出一段影片，只見高鐵車廂內的所有乘客全部擠在門口，現場更是充斥著廣播聲音，原PO透露，原本車輛正要發車，結果突然被趕下來，剛剛還有警察衝上高鐵檢查，原PO見到此景，也完全搞不清楚，僅感嘆「有夠可怕的」。

又有恐怖攻擊？高鐵驚傳發現「危險物品」全員被迫下車 乘客驚：有夠可怕

有位旅客下車後，向鐵路警察通報說看到「可疑物品」，因此相關單位便請旅客們先下車，並進行檢查。（圖／Threads ＠vincent_jijis授權提供）





至於究竟發生什麼事？據了解，這輛列車為台灣高鐵144車次，本將在下午4點55分，於左營站發車，但到台南站有位旅客下車後，向鐵路警察通報說看到「可疑物品」，由於該列車當時已經抵達左營站，清潔工作也完成，但接獲通報後，便將已經上車準備北上的旅客都請下車進行安全檢查，更換車組，略延後10分鐘發車，警方初步沒有找到任何可疑物品，目前高鐵營運皆一切正常。









原文出處：高鐵驚傳發現危險物品「全員被迫下車」畫面曝光！乘客嚇喊：有夠可怕

更多民視新聞報導

他與張文對眼後「秒衝過來砍人」！目擊者患3後遺症

血色星期五震驚全台！跨年帶這1物保命 蔣萬安示警了

他慘被北捷男砍！因包包內「這1本」撿回一命

