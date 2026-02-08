高鐵驚見有人「座椅轉90度」掀16萬論戰！官方發聲了

生活中心／周孟漢報導



搭乘高鐵能夠迅速移動到其他縣市，是不少人旅遊時的好選擇，而在座位部份，除了可以向後傾倒讓位子更舒適外，座椅也可以進行「180度旋轉」，看似相當方便。不過，近日卻有網友在搭乘高鐵時，發現有其他乘客「把椅子轉90度」直接面向窗外，文章出爐後，雖然有人覺得好玩，但也有人覺得會妨礙旅客通行。對此，高鐵官方也做出回應。





搭高鐵驚見隔壁乘客「座椅轉90度」16萬人掀論戰嗆：自私！官方發聲了

有網友在搭乘高鐵時，發現有其他乘客「把椅子轉90度」直接面向窗外。（圖／翻攝自 Threads ＠89896666ww）

1名網友在Threads發文，曬出1張高鐵車廂內的照片，只見有位身穿紅色上衣的乘客將「椅子轉90度」直接面向窗外，與其他人面對的方向完全不同，瞬間把高鐵變成了「觀光列車」，讓他看了滿頭問號，文章出爐後，至今已吸引超過16萬人朝聖，不少人笑喊「第一次看到有人坐高鐵開勿擾模式，好狠」、「超好笑向日葵」、「直接升級觀光列車」。

搭高鐵驚見隔壁乘客「座椅轉90度」16萬人掀論戰嗆：自私！官方發聲了

該名乘客將座椅轉90度的行為，意外引發討論。（圖／民視新聞）





不過，也有網友持反對意見，「其實很沒品，後面的人到底要怎麼用桌子」、「腳的空間感覺會被佔到」、「如果我是他後面那個我會生氣，我根本不想看到他好嗎？」、「後面要用桌子怎辦，自私的人」、「好希望他們被黑名單，後面的人好可憐」。

搭高鐵驚見隔壁乘客「座椅轉90度」16萬人掀論戰嗆：自私！官方發聲了

高鐵座椅可以180度旋轉。（圖／民視新聞）





至於將座椅轉成90度的行為是否違規？高鐵官方網站曾寫下「所有列車均可180度旋轉，方向與家人朋友同行使用」，但針對這次的狀況，高鐵看了照片回應，希望共乘時方便與對座旅客互動，但不得影響其它旅客，若發現影響他人，服務人員將主動勸導，旅客也能立即反映。









