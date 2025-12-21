即時中心／徐子為報導

一名彭姓女子於今（21）午4時許從高鐵台南站下車後，向站員稱「算出她所搭乘的高鐵833車次會爆炸」，鐵路警察局獲報介入，致電詢問本人，並當場通報衛生局人員到場協處帶回，另依恐嚇公眾罪嫌送辦。

警方表示，員警下午4時25分在高鐵左營站接觸彭女後，在其手機通訊軟體中發現多組意義不明數字，又發現她言談前後不一，明顯違反常理，當場通報台南市衛生局到場評估她的精神狀況，後續在高雄左營站使用金屬探測器於各車廂檢查，未發現爆裂物。



警方呼籲，民眾勿隨便發布不實訊息，以免造成恐慌並招致法律刑責，旅客如有發現可疑人、事、物，可撥打110報案電話，警方將立即派員處理，共同維護旅運安全。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／高鐵驚魂！女乘客稱「算出列車會爆炸」 下場出爐

更多民視新聞報導

張文犯罪工具來源曝光！煙霧彈就4萬8 警方曝購買途徑是「這裡」

輔大資工生網PO「中山砍人不揪」遭法辦 校方也出手了

防隨機攻擊！10萬人參加耶誕生活節 高雄警力增加3倍

