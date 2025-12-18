高鐵高速傳愛助學計畫 16年募1.91億助逾4萬孩童

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣高鐵自2010年起推動「高速傳愛 助學計畫」，募款逾1.91億元，幫助逾4.1萬名孩童。董事長史哲說，邀旅客明年1月1日至3月2日透過椅背捐款信封或車站捐款箱響應，讓愛心隨列車全台流動。

台灣高鐵今天舉辦2026「高速傳愛 助學計畫」記者會，包括台灣高鐵董事長史哲、喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍、公益大使曾寶儀一同出席活動，宣告這項計畫將於明年元旦再次啟動，

史哲致詞時表示，台灣高鐵自2010年起連續17年推動「高速傳愛 助學計畫」，這次再次與喜憨兒社會福利基金會合作，他也特別推崇基金會所推動的技職教育，幫助憨兒從學習中找出各自的發展節奏，朝光明的方向前進。

史哲提到，民眾的一份愛心透過這項計畫將會發揮雙倍的力量，不僅幫助憨兒學習成長，還能將所烘焙的作品送給需要支持的孩子跟家庭，透過幫助更多的人，讓愛循環無限延伸。

史哲表示，希望民眾能透過「高速傳愛 助學計畫」，讓愛心跟著高鐵列車全台流動，讓憨兒與進一步獲得幫助的人都能感受到同樣的溫暖。

台灣高鐵今年1月到11月日均旅運量22.4萬人次，相較去年同期21.4萬人次，成長4.6%。史哲指出，儘管目前12月是一票難求，但也代表有更多旅客搭乘高鐵，希望旅客在明年1月1日到3月2日期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式捐款。

台灣高鐵自2010年起，每年推動「高速傳愛 助學計畫」協助多個公益團體募款，16年來累計募款超過新台幣1.91億元，成功幫助超過4.1萬名孩子透過學習快樂成長。

為鼓勵旅客踴躍響應2026「高速傳愛 助學計畫」，台灣高鐵表示，活動期間凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，即可獲贈1把「高鐵ESG輕便摺傘」。（編輯：林恕暉）1141218