高鐵高雄方案財務難以回收？許智傑提出解方

圖：高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，財務恐難以回收，立委許智傑提出看法。（許智傑辦公室提供）

去年行政院長卓榮泰在台鐵高雄車站「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」上宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，然而，造價成本考量上造價逾兩千億，各界深怕易造成財務難以回收的窘境，立委許智傑提出了解方。

高鐵拍板進入高雄定案後，高鐵延伸進高雄車站重新引起討論，立委許智傑表示，高鐵「高雄方案」後進入屏東，將會是大南方新矽谷計畫的延伸，並且在未來台南、高雄、屏東成為「南高屏一日生活圈」，扮演關鍵的角色。

廣告 廣告

目前高鐵延伸屏東採取高雄方案，造價成本考量上造價逾兩千億，各界深怕易造成財務難以回收的窘境，許智傑說明，當年毛治國否定高鐵進入高雄車站，就是對高雄沒有宏觀的城市發展思維，才會導致現在要花更高的成本。

許智傑補充，除了高雄市政府，台鐵公司已經著手在高雄車站周邊的公有土地進行公辦都更之外，未來高鐵高雄案動工，一定要以軌道經濟的思維，通盤思考連結車站與週邊商圈、美食、旅宿、景點等的共生共榮，創造軌道經濟的最大效益。