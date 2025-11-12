高鐵「全車自由座」每小時3班擠爆！傍晚緊急加開4班

記者柯美儀／台北報導

高鐵公司宣布，今晚17時30分至18時30分再增開4班次南港至台中之南下列車。（示意圖／資料照）

因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵今（12）日調整全天營運班表，每小時雙向各發3班全車自由座列車，不過仍有民眾依舊擠不上車，月台擠爆。高鐵公司為此宣布，今晚17時30分至18時30分再增開4班次南港至台中之南下列車。

台灣高鐵公司今日中午宣布，依據鳳凰颱風氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次之全車自由座列車外，將於今日傍晚17時30分至18時30分，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座（商務車廂除外）並沿途停靠各站。

高鐵公司指出，為加強服務通勤旅客，南港站於17時至19時間總計將發出11班次南下列車，其中17時20分至18時40分，每10分鐘即發出1班次南下列車，發車時間為17:00、17:20、17:30、17:40、17:50、18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、19:00，請旅客多加利用。

高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：

1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2.持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

3.颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

