高鐵「全車自由座」每小時3班擠爆！傍晚緊急加開4班
記者柯美儀／台北報導
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵今（12）日調整全天營運班表，每小時雙向各發3班全車自由座列車，不過仍有民眾依舊擠不上車，月台擠爆。高鐵公司為此宣布，今晚17時30分至18時30分再增開4班次南港至台中之南下列車。
台灣高鐵公司今日中午宣布，依據鳳凰颱風氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次之全車自由座列車外，將於今日傍晚17時30分至18時30分，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座（商務車廂除外）並沿途停靠各站。
高鐵公司指出，為加強服務通勤旅客，南港站於17時至19時間總計將發出11班次南下列車，其中17時20分至18時40分，每10分鐘即發出1班次南下列車，發車時間為17:00、17:20、17:30、17:40、17:50、18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、19:00，請旅客多加利用。
高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：
1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
2.持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。
3.颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
更多三立新聞網報導
你的訂單泡水中！蝦皮包裹沖出店外「滿街漂」 官方：協助退款
北、東「中場休息」！好好珍惜平靜時光 粉專示警：雨又要多起來
雞蛋、羽毛又驗出芬普尼！文雅畜牧場遭重罰 農業部：移送檢調
毒蛋流竄超市！一文看懂「芬普尼」是什麼 吃下肚快做這2事
其他人也在看
高雄國小畢旅飛日本！日作家看1行程直呼風險大：日本學校都不去
高雄和平國小規劃明年3月10日至14日舉辦畢業旅行，地點為日本，行程包含環球影城、金閣寺等地，5天旅費卻只收5千元，其他費用則由家長會長與顧問群吸收，消息曝光後引發熱議。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」大讚行程豐富、用心，都是受歡迎的地方，不過其中一個「京都」讓他相當不建議，因為京都近年來觀光人潮太多、問題不斷，連日本學校都覺得有風險而放棄。中時新聞網 ・ 1 天前
國小畢旅飛日本！日作家看「1行程」驚喊風險大：連日本學校都不去
高雄岡山區和平國小規劃明年3月舉辦畢業旅行，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人羨慕的是費用只要5000元。對此，校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。行程曝光後，讓旅台日本作家「日本人的歐吉桑」也大讚，行程非常豐富且很用心，不過有一地點他不建議前往，就是「京都」，因為近年來觀光人潮過多，連日本學校都認為風險較大而放棄。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
高鐵明改「全車自由座」！雙向每小時各發3班 末班車時刻一覽
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司今（11）日晚間宣布，經評估旅運需求與安全考量，明日將調整全天營運班表，自上午6時起改採「每站停靠、全車自由座」模式行駛，各時段列車班次及末班車時間同步調整，以降低天候影響並確保旅客安全。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
就是等今天！太魯閣晶英1111優惠起跑 平日每房7,999元起
振興一萬元發放在即又逢「雙11」檔期，太魯閣晶英酒店搭上熱潮推出獎勵旅遊優惠，自今（11/11）日起至11/17日中午12點，於太魯閣晶英酒店官方網站推出「1111住房快閃專案」，可預訂11月13日至2026年1月31日之住宿。雙人入住山嵐客房一泊一食7,999元起，行館儷人客房一泊一食優惠價11,999元起。入住前加購衛斯理餐廳晚餐可享九折優惠；入住三天兩夜以上，另享沐蘭SPA全身按摩不限療程九折優惠。中時財經即時 ・ 1 天前
北市白石湖吊橋更新啟用 12月草莓季甜蜜迎初冬
【民眾新聞網方健龍綜合報導】被譽為台北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，新橋10日 […]民眾日報 ・ 19 小時前
錯過再等一年！凱撒趣淘漫旅台南國旅卡住房優惠 2,999元入住再送雙人早晚餐與六大冒險設施活動
搶攻歲末年終國旅商機，凱撒趣淘漫旅台南推出「國旅卡限定歲末回饋專案」，凡刷國旅卡即可以2999元優惠價格入住，鼓勵持有國旅卡的民眾把握機會利用補助額度出遊。專案內容再加碼贈送雙人早餐與晚餐、六項冒險設施體驗，以及曾文水庫入園及停車費，每日名額有限，錯過得再等一年。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
向海那漾「秋冬漫遊季」豪華露營專案大受好評 優惠延長至2026
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】坐擁台中大安濱海樂園絕美海景的首座合法海濱露營區「向海那漾」，自推出「秋冬互傳媒 ・ 1 天前
赴泰旅遊當心！新酒法正式上路 禁酒時段開喝最高罰1萬泰銖
泰國自11月8日起實施新版《酒類管制法》，引發商家與旅客一片譁然。新法除原先對販售酒類的業者開罰外，首次明訂消費者若在禁止時段飲酒，也將受罰。違者最高可被罰款1萬泰銖（約新台幣9,575元），外國遊客同樣不例外。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
每日保留36席機位 澎湖居民緊急就醫奔喪不再難
為能優先協助澎湖鄉親就醫、奔喪等緊急搭機需求，交通部與民航局協調航空公司後，華信、立榮同意提供保留機位，每天共計36席，11月11日起試行至明年1月。若成效不錯，也可擴及金門、馬祖航線。中時新聞網 ・ 1 天前
臺北觀光實力驚豔全台！ 「北投溫泉」奪十大亮點
交通部觀光署於11日盛大辦理第2屆觀光亮點獎頒獎典禮。臺北市觀傳局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美共同出席領獎，見證臺北市在全國觀光評比中的亮眼表現。世界級獨特性： 「北投溫泉」成功榮獲「十大觀光亮點獎」。其獨特的青磺泉質與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二，加上全世界獨一無二以地名命名的「北投石」，成就了它的特殊性與國際價值。交通便利性： 觀傳局指出，北投溫泉搭乘捷運即可輕鬆到達，放眼世界也是相當少見的優勢，為國內外旅客提供極高的便利性。獲獎是對北投在地觀光發展、文化保存與自然資源的極大肯定。適逢入冬泡湯好時節，觀傳局歡迎民眾搭捷運到新北投，體驗溫泉、走訪北投圖書館、溫泉博物館等景點，感受獨具風情的北投魅力。六大地標入選百大亮點，展現臺北多元城市風貌除了北投溫泉之外，臺北市另有六處深受國內外旅客喜愛的熱門景點，榮獲「2026-2027年台灣觀光100亮點」，展現臺北豐富且多元的城市風貌：1.大稻埕、松山文創園區： 探訪歷史文化與城市文創實力的代表。2.貓空： 旅客可搭乘貓空纜車，以不同視角體驗白天與夜晚的山城風貌。3.台北101、西門町： 潮流品牌雲集，是時尚與國際旅客造訪臺台灣好新聞 ・ 2 小時前
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席
2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。bella儂儂 ・ 4 小時前
2025賞楓全攻略：從奧萬大、阿里山、福壽山...一路追到日韓3大賞楓祕境！最完整紅葉情報一次看｜問Yahoo就對了
今年秋天氣候偏暖，賞楓季雖然遲到了，依舊精彩可期。無論是把台灣奧萬大初現的橘紅、阿里山雲霧間的紅黃漸層，一一收進眼底；或飛往海外追尋秋日艷色，欣賞韓國內藏山、日本茨城或群馬鐵道的絢爛紅葉。想知道國內外最夯的賞楓熱點、掌握最新的紅葉情報？繼續看下去就對了！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前
航空業者將推沖繩-台灣直飛! 日台觀光交流新里程碑
民視新聞／綜合報導日本有航空公司將在明年二月推出，沖繩台灣直飛航線，這依次航線開設也象徵沖繩與台灣，雙方在觀光與文化交流的新里程碑。民視 ・ 1 天前
不斷更新／鳳凰颱風來勢洶洶 全台11月11日交通異動一次看
第26號中度颱風「鳳凰」暴風圈逐漸逼近台灣南方近海，各地風雨不斷增強，陸海空交通陸續採取預警性措施及調整。《三立新聞網》整理今日（11日）最新交通異動，提醒民眾務必掌握最新狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台！國籍航班異動一次看 旅客出門注意資訊
鳳凰颱風逼近台灣，今清晨5點已發布陸上颱風警報，航班多架次受到影響。華信航空、立榮航空與中華航空陸續取消部分航線，旅客出門前應留意航班資訊，避免旅程受到影響。太報 ・ 21 小時前
〈中華旅遊〉日月潭九族櫻花祭 開春花漾旅程
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 1 天前
高雄約會聚餐景觀餐廳推薦網紅打卡旅遊景點
高雄約會聚餐景觀餐廳推薦網紅打卡旅遊景點Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
3景點入選觀光100亮點 新北榮獲最佳國旅創新獎
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 交通部觀光署，今（11）日公布「第2屆觀光100亮點」得獎名單。新北市府表示，市內共有3處景點入選全臺百大觀光亮點。分別為「淡水漁人碼頭及淡江大橋」、「三貂嶺猴硐百年聚落」及「新北市美術館」等。其中「淡水漁人碼頭及淡江大橋」，更榮獲「最佳國旅創新獎」，展現新北市結合創新工程美學與觀光旅遊的成果。 新北市觀光旅遊局長楊...匯流新聞網 ・ 22 小時前
泰國旅遊注意！曼谷大王宮恢復開放：遊客參觀指南與須知
詩麗吉王太后辭世後，大王宮已於11月9日恢復對遊客開放，以下整理哀悼期間遊曼谷大王宮遊客須知。VISION THAI看見泰國 ・ 1 天前